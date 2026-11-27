Ngày 27/11, Công an phường Tân Triều phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đồng Nai đang điều tra, xử lý nhóm đối tượng dùng hung khí khống chế, cướp xe máy của người dân khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội.

Các đối tượng cùng tang vật liên quan (ảnh:CACC)

Theo thông tin ban đầu, do có nhu cầu bán xe máy, anh Lê Minh H. (SN 1998, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đăng tin trên Facebook. Sau đó, tài khoản mang tên “Ngọc Danh” liên hệ hỏi mua và hẹn giao dịch tại khu đất trồng tràm thuộc khu phố Bình Thạnh, phường Tân Triều.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 25/11, khi anh H. đến địa điểm đã hẹn, hai đối tượng dẫn anh vào khu đất trồng tràm. Tại đây, anh H. bị các đối tượng khác trong nhóm dùng hung khí tấn công, khống chế, cướp xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Triều phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai lực lượng truy xét. Chỉ sau khoảng 10 giờ, công an đã xác định, bắt giữ các đối tượng liên quan, gồm: D.N. (SN 2004, ngụ Kiên Giang); N.T.L. (SN 2010, ngụ phường Trảng Dài, TP.Đồng Nai); T.L.G.H. (SN 2008, ngụ Hà Tĩnh); Đ.V.T. (SN 2009, ngụ Kiên Giang) và N.H.A. (SN 2003, ngụ phường Trảng Dài, TP.Đồng Nai).

Lực lượng chức năng đồng thời thu giữ xe máy là tang vật vụ cướp và một xe mô tô được các đối tượng sử dụng khi gây án.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên bàn bạc, thống nhất lập tài khoản, đăng thông tin mua bán, trao đổi xe trên mạng xã hội để tiếp cận, dụ người có nhu cầu giao dịch đến địa điểm vắng vẻ đã chọn trước. Khi nạn nhân xuất hiện, nhóm này tổ chức dàn cảnh, dùng hung khí khống chế để chiếm đoạt tài sản.