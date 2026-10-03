Lên Facebook chửi bới, miệt thị vùng miền, người đàn ông bị phạt 12,5 triệu đồng

Công an phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xác minh và xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với một cá nhân có hành vi đăng tải, bình luận nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, Công an phường Xuân Hòa phát hiện tài khoản Facebook do T.V.T., trú tại phường Xuân Hòa quản lý thường xuyên đăng tải, bình luận các nội dung có tính chất chửi bới, miệt thị vùng miền, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân khác.

Miệt thị vùng miền người khác, người đàn ông bị xử phạt. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Sau khi tiến hành xác minh, Công an phường Xuân Hòa đã mời T.V.T. đến làm việc. Tại cơ quan công an, T.V.T. thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức được việc đăng tải, bình luận các nội dung xúc phạm người khác trên mạng xã hội là hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời cam kết chấp hành nghiêm các quy định và không tái phạm.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an phường Xuân Hòa đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.T. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định của pháp luật.

Công an phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội; thận trọng trong việc đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin. Không sử dụng mạng xã hội để chửi bới, xúc phạm, vu khống, miệt thị vùng miền hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân.