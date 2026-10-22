Lên đời iPhone 18 Pro Max từ iPhone 15: Pin xem video 43 giờ và chip A20 Pro nâng cấp ra sao?

iPhone 18 Pro Max nâng cấp những gì so với iPhone 15?

So với iPhone 15, iPhone 18 Pro Max được nâng cấp mạnh về pin, sức mạnh xử lý và khả năng chụp ảnh từ xa. Mỗi nhóm nâng cấp gắn với việc người dùng làm hằng ngày như xem video, chơi game và chụp ảnh du lịch.

Pin xem video đến 43 giờ, sạc MagSafe nhanh hơn

iPhone 18 Pro Max cho thời gian xem video lên đến 43 giờ theo Apple, so với mức 20 giờ của iPhone 15, đủ để bạn xem phim suốt một chuyến bay dài. Thời lượng thực tế của máy có thể thay đổi tùy độ sáng màn hình, kết nối mạng và ứng dụng đang chạy.

Bộ sạc từ 60 W nạp 50% pin trong khoảng 15 phút.

Về sạc có dây, máy nạp được 50% pin trong khoảng 15 phút với bộ tiếp hợp từ 60 W. Sạc MagSafe của máy mới tăng lên 25 W, cao hơn mức 15 W của iPhone 15, nên phù hợp với người quen đặt máy lên đế sạc ở bàn làm việc.

Chip A20 Pro và Apple Intelligence hỗ trợ tiếng Việt

iPhone 18 Pro Max dùng chip A20 Pro tiến trình 2 nm với GPU 7 lõi, nhiều hơn GPU 5 lõi của chip A16 Bionic trên iPhone 15. Theo bài đánh giá hiệu năng từ Sforum, chipset này đạt 3.519.141 điểm AnTuTu V11 và chạy Genshin Impact ở thiết lập cao nhất ổn định trong các trận giao tranh dài.

Về trí tuệ nhân tạo, máy hỗ trợ phiên bản Apple Intelligence mới trên iOS 27 có tiếng Việt, trong khi iPhone 15 không nằm trong danh sách máy được hỗ trợ. Nhờ đó, người dùng có thể dùng công cụ viết để sửa lỗi văn bản hoặc dùng dịch trực tiếp để nhắn tin với người nói ngôn ngữ khác.

Camera khẩu độ thay đổi, zoom tele đến 8x

Camera chính 48 MP của iPhone 18 Pro Max có khẩu độ thay đổi từ ƒ/1,48 đến ƒ/4,0, giúp lấy nhiều sáng khi chụp đêm hoặc giữ nét cả hậu cảnh khi chụp phong cảnh. Máy còn có camera Telephoto 48 MP 4x và mức zoom 8x chất lượng quang học, trong khi iPhone 15 chỉ dừng ở mức 2x.

Khẩu độ ƒ/1,48 giúp camera chính lấy nhiều sáng khi chụp đêm.

Các điều khiển trong ứng dụng Camera của model 18 Pro Max còn cho phép người sử dụng tự chỉnh khẩu độ và tốc độ màn trập như trên máy ảnh rời. Tính năng phong cách nhiếp ảnh 3 bổ sung tùy chỉnh kết cấu và hiệu ứng hạt, giúp ảnh có màu riêng mà không cần ứng dụng chỉnh sửa.

Có nên lên đời iPhone 18 Pro Max từ iPhone 15?

Bạn nên lên đời iPhone 18 Pro Max từ iPhone 15 tại CellphoneS nếu thường xuyên xem video, chụp ảnh từ xa hoặc cần Apple Intelligence tiếng Việt. Mẫu máy này có giá 41.990.000 đồng cho bản 256 GB, 48.490.000 đồng cho bản 512 GB, 61.490.000 đồng cho bản 1 TB và 80.990.000 đồng cho bản 2 TB.

Đổi lại, màn hình 6,9 inch khiến máy lớn hơn iPhone 15 có màn hình 6,1 inch, nên người quen thao tác một tay cần thời gian thích nghi. Nếu chủ yếu nghe gọi và nhắn tin, người dùng có thể giữ iPhone 15 thêm một thời gian để tối ưu chi phí.

Mua iPhone 18 Pro Max chính hãng tại CellphoneS

Người đang dùng iPhone 15 có thể kết hợp các chương trình của CellphoneS để giảm chi phí đổi máy. Khi mua iPhone 18 Pro Max tại hệ thống CellphoneS, người mua nhận được các quyền lợi sau:

• Thu cũ trợ giá: Thu cũ lên đời trợ giá đến 5 triệu đồng, hoặc chọn ưu đãi thanh toán giảm đến 2 triệu đồng.

• Trả góp 0%: Người mua được trả góp lãi suất 0%, không cần trả trước và không mất phụ phí.

• S-BuyBack: CellphoneS cam kết thu lại tối thiểu 65% giá trị máy trong vòng 15 tháng cho người hay đổi iPhone mới.

• Định giá tại cửa hàng: Hãy mang iPhone 15 đến cửa hàng CellphoneS trong khu vực để được định giá thu cũ và chọn phiên bản phù hợp.

Giá từ 41.990.000 đồng, thu cũ trợ giá đến 5 triệu đồng.

Lên đời iPhone 18 Pro Max từ iPhone 15 mang lại khác biệt rõ ở pin, chip và camera. Mức giá từ 41.990.000 đồng của model này phù hợp với người dùng máy nhiều và muốn gắn bó nhiều năm với 1 chiếc iPhone. Trước khi đổi máy, bạn nên sao lưu iPhone 15 lên iCloud để chuyển ảnh, danh bạ sang máy mới dễ dàng hơn.