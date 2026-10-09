Lén đi du lịch cùng bạn trai cũ, người phụ nữ nhận quyết định cay đắng từ chồng

Một người phụ nữ đã có gia đình nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với bạn trai cũ. Khi người cũ gặp chuyện tình cảm, cô quyết định cùng anh đi du lịch 3 ngày. Trở về nhà, cô không ngờ chồng đã thay khóa cửa và thẳng thừng yêu cầu cô rời đi.

Câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc thu hút sự chú ý bởi những tranh cãi xoay quanh ranh giới trong tình yêu và hôn nhân. Theo nội dung câu chuyện, người phụ nữ sau khi kết hôn vẫn giữ liên lạc với bạn trai cũ. Dù đã có cuộc sống riêng, cô được cho là nhiều lần quan tâm và gặp gỡ người cũ với lý do anh đang gặp vấn đề trong chuyện tình cảm.

Một lần, bạn trai cũ chia tay người yêu và rơi vào trạng thái buồn bã. Người phụ nữ quyết định đi cùng anh trong chuyến du lịch kéo dài 3 ngày. Tuy nhiên, thay vì nói thật với chồng, cô lại lựa chọn nói dối rằng mình ra ngoài có việc. Ba ngày sau, khi trở về nhà, người phụ nữ phát hiện khóa cửa đã bị thay. Cô tức giận đập cửa và yêu cầu chồng mở cửa. Một lúc sau, người chồng mới xuất hiện.

Trước câu hỏi của vợ về lý do thay khóa, người chồng tỏ ra thất vọng. Anh cho biết đã tình cờ gặp đồng nghiệp của vợ và biết được sự thật: cô xin nghỉ để đi du lịch cùng bạn trai cũ.

Người chồng chất vấn vợ rằng tại sao cô vẫn tiếp tục lừa dối anh. Theo anh, việc cô đi cùng người cũ trong nhiều ngày đã vượt quá giới hạn mà một người đã kết hôn nên có.

Điều khiến người chồng càng thất vọng là thái độ của vợ. Thay vì nhận lỗi, cô giải thích rằng mình nói dối chỉ vì sợ chồng suy nghĩ quá nhiều. Cô cho rằng chuyến đi đơn thuần xuất phát từ việc bạn trai cũ đang buồn vì vừa chia tay.

Thậm chí, người phụ nữ còn cho rằng mình không làm điều gì quá đáng. Cô nói rằng trong suốt chuyến đi vẫn nhớ đến chồng và còn mua quà mang về cho anh. Theo cô, việc chồng vì chuyện này mà đề nghị chia tay cho thấy anh quá nhỏ nhen.

Tuy nhiên, với người chồng, đây không phải lần đầu tiên vợ dành sự quan tâm đặc biệt cho người cũ. Theo lời kể, trước đó từng có lần hai vợ chồng hẹn nhau đi ăn nhưng đến tận nửa đêm, người chồng vẫn không thể liên lạc với vợ. Đến sáng hôm sau, cô mới trở về trong tình trạng đầu tóc rối bù.

Khi được hỏi đã đi đâu, người phụ nữ giải thích rằng bạn trai cũ xảy ra mâu thuẫn với bạn gái nên tâm trạng không tốt. Vì thương người cũ, cô đã đến trò chuyện và ở bên anh. Những lần như vậy khiến người chồng dần mất niềm tin vào cuộc hôn nhân. Đến khi biết vợ tiếp tục dành 3 ngày đi du lịch cùng bạn trai cũ, anh quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Câu chuyện đặt ra một vấn đề khá phổ biến trong các mối quan hệ: ranh giới giữa tình bạn và tình cảm với người yêu cũ nên được xác định như thế nào khi một người đã bước vào cuộc hôn nhân mới?

Trong tình yêu, việc từng có một mối quan hệ trong quá khứ không phải điều đáng trách. Tuy nhiên, khi đã bắt đầu một cuộc sống mới, mỗi người cần hiểu rằng những hành động của mình có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và niềm tin của người bạn đời.

Nếu một người vẫn còn tình cảm với người cũ, việc bắt đầu một mối quan hệ mới mà chưa thực sự buông bỏ quá khứ có thể khiến người mới trở thành người chịu tổn thương. Đặc biệt, việc giấu giếm, nói dối hoặc liên tục gặp gỡ người cũ càng dễ khiến sự tin tưởng trong mối quan hệ hiện tại bị bào mòn.

Trong trường hợp này, điều khiến cuộc hôn nhân rạn nứt có lẽ không chỉ nằm ở chuyến du lịch 3 ngày. Vấn đề lớn hơn là việc người chồng cảm thấy mình liên tục bị đặt sau một người từng bước ra khỏi cuộc đời vợ. Một món quà sau chuyến đi có thể khiến người phụ nữ cảm thấy mình vẫn quan tâm đến chồng. Nhưng với người ở lại, món quà ấy không thể xóa bỏ cảm giác bị lừa dối.

Bởi trong một mối quan hệ lâu dài, điều quan trọng không chỉ là mỗi người nghĩ mình không làm sai, mà còn là biết hành động của mình khiến người bên cạnh cảm thấy thế nào.

Có lẽ, trước khi trách người chồng "quá nhỏ nhen", người phụ nữ trong câu chuyện cũng cần tự hỏi một câu: nếu người đi du lịch cùng bạn trai cũ 3 ngày là chồng mình, liệu cô có thể bình thản coi đó chỉ là một chuyến đi bình thường?