'Lên đàng' lập kỷ lục đồng ca đông nhất Việt Nam

Sáng 17/10, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP Hồ Chí Minh), Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức trao chứng nhận xác lập kỷ lục: “Tiết mục đồng ca ca khúc ‘Lên đàng’ có số lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia đông nhất Việt Nam.” Đây là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chương trình quy tụ 3.070 đoàn viên, hội viên đến từ các cơ sở Hội, trường đại học, câu lạc bộ, đội nhóm cùng đông đảo văn nghệ sỹ trẻ. Trong không gian sôi nổi giữa trung tâm thành phố, giai điệu hào hùng của ca khúc “Lên đàng” (nhạc Lưu Hữu Phước, lời Huỳnh Văn Tiểng) được cất lên vang dội, khắc họa rõ nét sức trẻ, tình yêu quê hương và tinh thần đoàn kết của thế hệ trẻ Thành phố.

Màn đồng ca quy mô lớn không chỉ tạo dấu ấn đáng nhớ trong dịp kỷ niệm ngày truyền thống của tổ chức Hội, mà còn là nhịp cầu kết nối thanh niên, tiếp thêm động lực xung kích, sáng tạo và cống hiến cho sự phát triển của Thành phố và đất nước./.