Lên chuyến tàu sớm đưa bác sĩ về gần với người bệnh

Lên chuyến tàu sớm đi Ninh Bình

5h30, Ga Hà Nội còn khá yên tĩnh. Trên đường ray, đoàn tàu hơn chục toa mang dòng chữ "Đoàn tàu Bạch Mai" nằm chờ giờ khởi hành. Nhân viên đường sắt đã có mặt từ sớm, người chuẩn bị đón tiếp đoàn công tác, người tất bật kiểm tra, dọn dẹp các khoang tàu.

Trong khoang lái, một nhân viên tranh thủ đọc tài liệu, người khác kiểm tra máy móc trước giờ tàu lăn bánh. Thấy tôi, anh Hoàng Anh, nhân viên lái tàu nhiều năm kinh nghiệm, dừng tay trò chuyện. Anh cho biết, chuyến tàu PL1 có nhiệm vụ đưa cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến cơ sở tại Ninh Bình làm việc hằng ngày.

Chuyến tàu PL1 có nhiệm vụ đưa cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai từ Hà Nội đến cơ sở tại Ninh Bình làm việc hằng ngày. Ảnh: Đức Sơn

Theo lịch trình, tàu đón khách tại Ga Hà Nội, tiếp tục dừng ở ga Giáp Bát lúc 6h28 và đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Buổi chiều, tàu rời ga Phủ Lý lúc 17h20, đến ga Giáp Bát lúc 18h13 rồi trở về Ga Hà Nội, dự kiến lúc 18h30. Chuyến tàu phục vụ cán bộ, nhân viên y tế đi làm từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần.

Với Hoàng Anh và các đồng nghiệp, đây trước hết vẫn là một hành trình công việc, đòi hỏi sự tập trung và trách nhiệm trong từng khâu vận hành. "Anh em lái tàu chỉ nghĩ đơn giản là đưa các bác sĩ đến nơi an toàn, hoàn thành công việc của mình", anh chia sẻ.

Đến giờ khởi hành, các nhân viên y tế lần lượt lên tàu. Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các thành viên tổ tàu rồi di chuyển vào khoang dành riêng. Đồ ăn sáng, thức ăn nhẹ, hoa quả và nước uống được chuẩn bị tươm tất. Tàu lăn bánh, các nữ nhân viên trong tà áo dài đứng dưới sân ga tươi cười vẫy tay chào. Không khí trên khoang tàu nhộn nhịp hẳn, xem chừng ai cũng hào hứng cho chuyến đi đặc biệt này.

Đúng lịch trình, 6h28, tàu đến ga Giáp Bát, đón thêm nhân viên y tế rồi tiếp tục lăn bánh. Trên khoang dành cho đội ngũ y bác sĩ, những cuộc trò chuyện giữa lãnh đạo tổ chức Công đoàn với điều dưỡng, bác sĩ diễn ra gần gũi. Câu chuyện không bắt đầu từ những vấn đề lớn lao, mà từ bữa sáng, giờ tan làm, lịch trực và nhịp sinh hoạt hằng ngày.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Giám đốc BV Bạch Mai thăm hỏi các y bác sĩ trên chuyến tàu PL1. Ảnh: Đức Sơn

Giữa những câu chuyện đời thường ấy, lời hát "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Chọn những bông hoa, chọn những nụ cười" của y bác sĩ vang lên trong khoang tàu.

Muốn hình dung rõ hơn hành trình đi làm mỗi ngày của đội ngũ y tế, tôi tìm sang khoang dành cho họ. Không gian sạch sẽ, ghế ngồi được bố trí thoải mái. Hành lý mang theo khá gọn nhẹ, nhiều người chỉ có một chiếc ba lô. Người tranh thủ ghi chép, đọc tài liệu, người tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi sau khi thức dậy từ sáng sớm. Những khoảnh khắc bình dị ấy cho thấy chuyến tàu đã trở thành một phần quen thuộc trong lịch trình làm việc của họ.

Ngồi ngắm kỹ, tôi chú ý đến một nam nhân viên đường sắt luôn niềm nở, chủ động hỏi han hành khách. Nhìn kỹ biển tên, mới biết đó là Trưởng tàu Nguyễn Viết Huy.

Anh Huy cho biết, chuyến tàu PL1 phục vụ cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai di chuyển giữa Hà Nội và cơ sở tại Phủ Lý, không đón khách ngoài. Với anh và các thành viên tổ tàu, việc đồng hành cùng đội ngũ y tế đã trở thành công việc thường xuyên. Tuy nhiên, chuyến đi hôm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn khi có đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm, động viên, tặng quà nhân viên y tế tại cơ sở Ninh Bình.

Theo anh, việc gặp nhau đều đặn trên cùng một hành trình khiến các thành viên tổ tàu và đội ngũ y, bác sĩ dần trở nên thân thiết. Lịch làm việc luân phiên của các bác sĩ thường kéo dài trước khi thay đổi, vì thế nhiều người đã quen mặt, nhớ tên và chủ động liên hệ với nhau khi cần hỗ trợ.

Trưởng tàu Nguyễn Viết Huy thân thiện với những hành khách đặc biệt. Ảnh: Đức Sơn

Không chỉ bảo đảm việc di chuyển, tổ tàu còn phục vụ cà phê, nước uống và bữa sáng cho hành khách. Những câu chuyện nhỏ dọc đường, từ lời hỏi thăm đến chia sẻ về món ăn đặc sản ở Phủ Lý hay địa điểm ăn uống tại Hà Nội, khiến không khí trên tàu thêm gần gũi.

Điều khác biệt của chuyến tàu này, theo Trưởng tàu Nguyễn Viết Huy, nằm ở sự gắn bó được hình thành qua những lần gặp gỡ hằng ngày. Nếu hành khách trên những chuyến tàu thông thường có thể chỉ gặp nhau một lần, thì ở đây, sự đồng hành mỗi sáng, mỗi chiều đã tạo nên mối quan hệ thân tình giữa những người làm hai ngành nghề khác nhau.

Đúng 7h22, đoàn tàu đến ga Phủ Lý. Các nhân viên y tế lần lượt xuống tàu, tiếp tục lên ô tô khách để di chuyển gần 20 phút đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Hành trình trên đường ray khép lại, nhưng ngày làm việc của họ mới bắt đầu.

Từ chuyến tàu sớm đến bài toán an cư

Sáng hôm ấy, tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, không khí khám, chữa bệnh đã nhộn nhịp. Những phòng chức năng mới, không gian thoáng đãng, sạch sẽ cùng hệ thống máy móc, thiết bị hiện đại đã đi vào hoạt động ổn định. Người bệnh đến khám đông, các hoạt động thăm khám, điều trị diễn ra liên tục. Qua trò chuyện, người dân ai nấy cũng phấn khởi khi được khám chữa bệnh tại một bệnh viện lớn mà không phải di chuyển xa nữa.

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai dẫn đoàn công tác đi tham quan Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Đức Sơn

Ngày 26/6/2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động theo mô hình "một bệnh viện, hai cơ sở". Đằng sau sự vận hành ấy là việc điều phối nhân lực, duy trì chuyên môn và tổ chức những chuyến tàu sớm đưa hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế từ Hà Nội đến nơi làm việc mỗi ngày.

Theo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ, từ ngày 26/6 đến 12/10/2026, cơ sở Ninh Bình ghi nhận 175.000 lượt khám bệnh, 15.000 lượt khám cấp cứu và tiếp nhận, điều trị nội trú hơn 20.000 lượt người bệnh. Bệnh viện thực hiện hơn 5.000 ca phẫu thuật, trong đó có 1.147 ca cấp cứu.

Công suất sử dụng giường bệnh thường xuyên vượt 100%. Tại một số chuyên khoa như Thần kinh và Phụ sản, mức sử dụng lần lượt đạt 152% và 146%. Người bệnh đến từ Ninh Bình cùng nhiều địa phương khác, trong đó có Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hưng Yên, Phú Thọ và Hà Nội.

Cùng với khám bệnh, cấp cứu và điều trị nội trú, cơ sở từng bước triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như can thiệp mạch não, can thiệp mạch vành, thay van động mạch chủ qua đường ống thông và xử trí các trường hợp tim mạch, thần kinh nguy kịch. Hoạt động can thiệp cấp cứu được duy trì 24/7, góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận, điều trị người bệnh nặng ngay tại khu vực.

Bên trong Phòng Cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Đức Sơn

Những con số ấy cho thấy nhu cầu khám, chữa bệnh lớn và nhịp vận hành khẩn trương của cơ sở mới. Nhưng để duy trì hoạt động ở cả Hà Nội và Ninh Bình, bài toán nhân lực không đơn giản chỉ là bố trí đủ người làm việc. Bệnh viện còn phải bảo đảm chất lượng chuyên môn, tổ chức lịch luân phiên và tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên có thể duy trì sức khỏe, sự tập trung trong công việc.

Theo ông Đào Xuân Cơ, mỗi thứ Hai có khoảng 640 cán bộ, nhân viên di chuyển bằng tàu hỏa; từ thứ Ba đến thứ Sáu, con số này vào khoảng 560 người mỗi ngày. Chuyến tàu đưa họ đến nơi làm việc, nhưng cũng mở đầu cho một ngày dài, bắt đầu từ lúc trời còn sớm và nhiều khi kết thúc khi trời đã tối.

Với nhiều nhân viên y tế, ngày làm việc bắt đầu từ khoảng 4h sáng. Họ rời nhà ở Hà Nội, lên tàu xuống Ninh Bình, tiếp tục di chuyển đến bệnh viện, rồi trở về vào khoảng 19-20h. Lịch trình ấy đòi hỏi sự sắp xếp chặt chẽ giữa công việc và cuộc sống gia đình. Với người làm tại các khoa cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật, yêu cầu trực chuyên môn và sẵn sàng xử trí tình huống nguy kịch còn khiến giờ làm việc khó kết thúc theo một khung cố định.

TS.BS Đoàn Thu Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai cho biết, cơ sở Ninh Bình có khoảng 1.300 cán bộ, nhân viên y tế, gồm lực lượng làm việc thường xuyên và nhân sự luân phiên từ Hà Nội. Ngay trong những tuần đầu vận hành, số giường bệnh được sử dụng đã tăng nhanh, đặt đội ngũ y tế trước áp lực lớn về chuyên môn và phục vụ người bệnh.

"Chúng tôi làm hết việc chứ không làm hết giờ", bà Trà chia sẻ, đồng thời cho biết nhiều cán bộ, nhân viên dù vất vả vẫn mong muốn đóng góp, gắn bó với cơ sở Ninh Bình để phục vụ người bệnh tốt hơn.

Theo bà Trà, việc di chuyển thường xuyên, xa gia đình và áp lực chuyên môn ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc con nhỏ cũng như sức khỏe của người lao động. Bệnh viện và Công đoàn đã phối hợp bố trí phương tiện đưa đón, nơi lưu trú, bữa ăn cho cán bộ, nhân viên. Tuy nhiên, nhu cầu ổn định chỗ ở, cải thiện phúc lợi và chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần vẫn cần được quan tâm lâu dài.

Từ thực tế đó, Công đoàn bệnh viện kiến nghị tăng cường kết nối để người lao động đủ điều kiện có thể tiếp cận nhà ở xã hội; nghiên cứu điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, bồi dưỡng độc hại theo hướng thiết thực, phù hợp hơn với nhu cầu; đồng thời hỗ trợ nguồn lực xây dựng khu liên hợp thể thao tại cơ sở Ninh Bình.

Hình ảnh tại sảnh tầng 1 Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Ảnh: Đức Sơn

"Có sức khỏe thì chúng tôi mới có thể chăm sóc người bệnh tốt hơn. Chăm lo cho người lao động chính là tạo nền tảng để bệnh viện chăm sóc tốt hơn cho người bệnh", bà Trà nhấn mạnh.

Những kiến nghị ấy cũng được đặt ra trong chuyến thăm, động viên cán bộ, nhân viên y tế tại cơ sở Ninh Bình của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn. Chia sẻ với những khó khăn của đội ngũ phải di chuyển từ Hà Nội từ sáng sớm, ông bày tỏ sự tri ân trước nỗ lực duy trì hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, nếu không có sự tận tụy của đội ngũ y tế, ngày khai trương có thể mới chỉ đánh dấu việc đưa một công trình vào hoạt động, chứ chưa thể bảo đảm một cơ sở khám, chữa bệnh vận hành hiệu quả. Từ thực tế đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ quan tâm các kiến nghị về điều kiện làm việc, dinh dưỡng, phụ cấp độc hại và phúc lợi; đồng thời ủng hộ đề xuất xây dựng khu liên hợp thể thao, với cam kết hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng cho công trình.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê là vấn đề thiết thực, giúp người lao động ổn định cuộc sống và yên tâm gắn bó lâu dài. Bởi xây dựng một công trình có thể hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng để cơ sở y tế vận hành hiệu quả cần trí tuệ, tâm huyết và sự tận tụy của từng cán bộ, nhân viên.

Về phía bệnh viện, Giám đốc Đào Xuân Cơ cho biết đơn vị tiếp tục điều phối nhân lực hợp lý, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống người lao động, đồng thời kiến nghị sớm hoàn thành bàn giao công trình, hoàn thiện hạ tầng và có cơ chế phù hợp với cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở Ninh Bình.

Kết thúc buổi công tác, các y, bác sĩ vẫn miệt mài với công việc, còn chúng tôi rời Ninh Bình với ấn tượng về một cơ sở khám, chữa bệnh khang trang, hiện đại và sự tận tụy của đội ngũ y tế phía sau nhịp vận hành ấy.