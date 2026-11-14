Lên án vụ không kích bệnh viện ở Gaza

Cảnh đổ nát sau cuộc tấn công của Israel tại trại tị nạn Al-Shati, phía tây Gaza, ngày 9/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Lực lượng phòng vệ dân sự Gaza, cuộc không kích của Israel đã đánh trúng tầng hai của tòa nhà khu phức hợp y tế Nasser ở phía tây thành phố Khan Younis. Giám đốc bệnh viện Nasser cho biết, cuộc không kích gây thiệt hại nặng nề cho các khoa chăm sóc đặc biệt và phẫu thuật. Trong khi đó, đài phát thanh quân đội Israel xác nhận vụ tấn công, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Theo Cơ quan Y tế Gaza, nạn nhân gồm nhân viên y tế, bệnh nhân và dân thường.

Trong tuyên bố ngày 13/11, phát ngôn viên Liên hợp quốc nêu rõ: Liên hợp quốc “hết sức lo ngại” về cuộc không kích của Israel vào bệnh viện Nasser ở Gaza; nhấn mạnh rằng bạo lực tiếp diễn và gia tăng làm trầm trọng thêm nỗi đau khổ tột cùng người dân Gaza, đe dọa thỏa thuận ngừng bắn vốn mong manh.

Hội đồng Hòa bình Gaza nhấn mạnh, sự mất mát sau vụ không kích của Israel càng cho thấy yêu cầu cấp bách thực thi kế hoạch hòa bình toàn diện tại Gaza.

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi bảo vệ các cơ sở y tế ở Gaza, nhấn mạnh rằng, các cơ sở này không được phép bị quân sự hóa hoặc tấn công. WHO cũng kêu gọi tạo thuận lợi cho tiếp cận nhân đạo không bị cản trở, cho phép nhiều vật tư y tế và nhân đạo hơn vào Gaza.

Bộ Ngoại giao Ai Cập khẳng định cuộc tấn công vào bệnh viện Nasser vi phạm luật nhân đạo quốc tế và làm suy yếu những nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn và cải thiện điều kiện nhân đạo ở Gaza. Ai Cập kêu gọi cộng đồng quốc tế nỗ lực duy trì thỏa thuận ngừng bắn và tránh các cuộc tấn công tiếp theo, để mở đường cho kế hoạch hòa bình và khôi phục ổn định ở Gaza.

Trong khi đó, Palestine đã lên án tình trạng “bạo lực leo thang nguy hiểm” chống lại người Palestine ở Dải Gaza và Bờ Tây, làm bất ổn thêm tại khu vực. Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Palestine chỉ rõ, các chiến dịch quân sự liên tục của Israel ở Gaza cướp đi sinh mạng của hàng chục người Palestine mỗi ngày và việc tiếp tục đóng cửa các cửa khẩu biên giới ngăn cản việc vận chuyển các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm cứu trợ người dân ở Gaza.