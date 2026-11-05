Leipzig đứt mạch thắng, Dortmund giữ niềm vui cho Bundesliga

Dortmund giữ niềm vui cho Bundesliga bằng chiến thắng 2-1 trước Betis. Ảnh: EPA.

Trận thư hùng trên sân Red Bull Arena diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu tiên khi RB Leipzig nhập cuộc vô cùng tự tin. Đội chủ nhà liên tục uy hiếp khung thành của Gianluigi Donnarumma bằng các pha dứt điểm hiểm hóc đến từ Antonio Nusa hay Christoph Baumgartner.

Dù bị ép sân, Man City lại bất ngờ vươn lên dẫn trước ở phút 37 nhờ tình huống đá phản lưới nhà vô cùng vụng về của trung vệ Castello Lukeba. Sau giờ nghỉ, đại diện nước Đức đẩy cao đội hình tấn công và mau chóng có bàn san bằng tỷ số nhờ cú sút góc hẹp vô cùng quyết đoán của Ridle Baku.

Màn rượt đuổi tỷ số tiếp tục diễn ra khi Enzo Fernandez đánh đầu tái lập thế dẫn bàn cho Man City từ đường tạt bóng chuẩn xác của Iliman Ndiaye ở phút 58. Dù Antonio Nusa một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát cho Leipzig, bản lĩnh của đại diện Ngoại hạng Anh vẫn cất tiếng nói đúng lúc.

Từ pha kiến tạo dọn cỗ của Elliot Anderson, Erling Haaland dễ dàng dứt điểm cận thành ấn định thắng lợi 3-2 nghẹt thở. Đây là pha lập công thứ 13 của chân sút người Na Uy sau 9 lần đối đầu với RB Leipzig, đồng thời giúp thầy trò HLV Enzo Maresca chen chân vào nhóm 8 đội dẫn đầu tại vòng phân hạng Champions League.

Ở cuộc đấu của đội bóng Đức còn lại, Borussia Dortmund tiếp đón Real Betis trong bối cảnh đại diện Tây Ban Nha sở hữu chuỗi toàn thắng ấn tượng tại đấu trường châu lục. Đội chủ sân Westfalenstadion sớm kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều sóng gió, bất chấp việc chân sút chủ lực Serhou Guirassy, người đang nằm trong tầm ngắm của MU, phải rời sân sớm vì chấn thương.

Thế bế tắc được khai thông ngay đầu hiệp hai khi Fabio Silva chớp thời cơ dứt điểm bồi cực nhanh sau pha dứt điểm bị đẩy ra của Jobe Bellingham. Real Betis không chịu khoanh tay đứng nhìn, nỗ lực vùng lên giúp Aitor Ruibal ghi bàn gỡ hòa 1-1 từ đường chuyền thuận lợi của Abde Ezzalzouli.

Sự giằng co kéo dài không lâu trước khi tài năng trẻ Konstantinos Karetsas tỏa sáng rực rỡ. Nhận bóng từ Fabio Silva, Karetsas tung cú dứt điểm chân trái chìm hiểm hóc đánh bại thủ thành Alvaro Valles ở phút 72, định đoạt chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho đại diện Bundesliga và chấm dứt mạch toàn thắng của đối thủ.