Ngày 18.11, LEGO Manufacturing Việt Nam chín thức đưa nguồn điện tái tạo từ hệ thống pin lưu trữ năng lượng vào sử dụng. Hệ thống được phát triển trên cơ sở hợp tác với Công ty Liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP), đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu sử dụng năng lượng tái tạo tại nhà máy LEGO ở Việt Nam.

Các đại diện của LEGO và VSIP tại Lễ khánh thành hệ thống điện mặt trời mái nhà kết hợp pin lưu trữ năng lượng (BESS).

Là một phần trong giải pháp năng lượng tái tạo quy mô lớn đầu tiên được thiết kế riêng cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Việt Nam, LEGO Manufacturing Việt Nam tự vận hành hệ thống điện mặt trời áp mái tại nhà máy đồng thời triển khai thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) với VSIP.

Theo thỏa thuận này, điện năng được sản xuất từ hệ thống điện mặt trời áp mái sẽ được tích hợp với Hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) của VSIP, được truyền trực tiếp đến nhà máy thông qua đường dây truyền tải riêng. Khi lượng điện sản xuất vượt quá nhu cầu sử dụng, lượng điện dư thừa sẽ được lưu trữ trong hệ thống pin của VSIP và cung cấp trở lại khi cần, qua đó đảm bảo nguồn cung điện tái tạo ổn định và liên tục.

Hệ thống điện mặt trời tại VSIP.

Kết hợp với 12.400 tấm pin mặt trời áp mái trên các tòa nhà của nhà máy, hệ thống pin lưu trữ năng lượng dự kiến sẽ đáp ứng khoảng 75% tổng nhu cầu điện năng của nhà máy trong 5 năm đầu vận hành, đồng thời giúp tránh phát thải khoảng 20.000 tấn CO₂e mỗi năm. LEGO Manufacturing Việt Nam hiện đang tìm hiểu thêm các thỏa thuận mua bán điện khác nhằm đáp ứng 25% nhu cầu điện năng còn lại và tiếp tục quá trình chuyển đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo.

Ông Jesper Hassellund Mikkelsen, Phó Chủ tịch cấp cao khối Sản xuất châu Á, Tập đoàn LEGO, Tổng Giám đốc LEGO Manufacturing Việt Nam, chia sẻ: “Đây là một bước tiến vô cùng ý nghĩa đối với các mục tiêu phát triển bền vững của Tập đoàn tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Bằng cách kết hợp công nghệ tiên tiến với sự hợp tác chặt chẽ cùng các đối tác, chúng tôi đang hiện thực hóa các mục tiêu về năng lượng tái tạo. Cột mốc này cũng là minh chứng cho những giá trị thiết thực mà ngành sản xuất có thể tạo ra khi các doanh nghiệp cùng chung tay hành động.”

Ông Jesper Hassellund Mikkelsen, Phó Chủ tịch cấp cao khối Sản xuất châu Á, Tập đoàn LEGO, Tổng Giám đốc LEGO Manufacturing Việt Nam phát biểu tại lễ khánh thành.

Ông Nguyễn Phú Thịnh, Tổng Giám đốc VSIP, cho biết: “Chúng tôi chúc mừng LEGO Manufacturing Việt Nam đã tiên phong triển khai các giải pháp năng lượng tái tạo quy mô lớn, qua đó cho thấy những mục tiêu phát triển bền vững dẫu có lớn lao đến đâu đều có thể được hiện thực hóa bằng những hành động thực tế. Thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA) giữa LEGO và VSIP không chỉ là cột mốc đáng tự hào của cả hai bên, mà còn là minh chứng mạnh mẽ cho tiềm năng hợp tác giữa các nhà phát triển hạ tầng công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất nhằm kiến tạo mô hình hoạt động sản xuất bền vững mới.

Nhà máy của Tập đoàn LEGO tại Việt Nam chính thức khánh thành vào tháng 4.2025. Nhà máy được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dài hạn tại khu vực, đồng thời thúc đẩy việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững của tập đoàn.

Một số thông tin về hệ thống pin lưu trữ năng lượng Hình thức thỏa thuận: Thỏa thuận mua bán điện trực tiếp (DPPA), được ký kết vào tháng 9.2025. Hệ thống: Giải pháp tích hợp điện mặt trời áp mái và lưu trữ năng lượng bằng pin, do VSIP vận hành, cung cấp điện tái tạo trực tiếp cho LEGO Manufacturing Việt Nam.

Hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin (BESS) do VSIP vận hành.

Tỷ lệ đáp ứng nhu cầu năng lượng tái tạo dự kiến: Khi kết hợp, hệ thống điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ năng lượng dự kiến đáp ứng 75% tổng nhu cầu năng lượng của nhà máy bằng nguồn năng lượng tái tạo. Giảm phát thải CO2e: Hơn 20.000 tấn CO₂e mỗi năm (tính theo hệ số phát thải lưới điện Việt Nam là 0,561 tCO2e/MWh), bao gồm cả lượng điện từ hệ thống điện mặt trời áp mái hiện có tại nhà máy LEGO Manufacturing Việt Nam.