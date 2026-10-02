Lego không còn là niềm đam mê của riêng trẻ em

Người dân mua sắm tại một cửa hàng đồ chơi Lego ở bang Virginia. Ảnh: Đoàn Hùng/Pv TTXVN tại Mỹ

Hơn 1.000 người hâm mộ LEGO trưởng thành từ 36 quốc gia vừa hội tụ tại thị trấn Skærbæk của Đan Mạch, gần Billund - quê hương của tập đoàn đồ chơi này, cho thấy cộng đồng những người lớn xây dựng, sưu tầm và chia sẻ tình yêu với những viên gạch LEGO đang ngày càng phát triển.

Tại Skærbæk Fan Weekend, những người hâm mộ LEGO trưởng thành, thường được gọi là AFOL (Adult Fans of LEGO), giới thiệu các mô hình do chính họ xây dựng, trao đổi kinh nghiệm và trưng bày những bộ LEGO trong bộ sưu tập. Sự kiện do cộng đồng người hâm mộ tổ chức, quy tụ những người có chung sở thích bất kể quốc tịch, ngôn ngữ hay quan điểm.

Anh Stephan Sander, đồng tổ chức sự kiện trên nói: “Đây là nơi những người hâm mộ LEGO trưởng thành gặp nhau, bất kể họ đến từ đâu, nói ngôn ngữ nào hay tin vào điều gì. Họ chỉ có một điểm chung, đó là tình yêu dành cho những viên gạch”.

Sự thay đổi trong cách người lớn nhìn nhận LEGO cũng phản ánh một xu hướng rộng hơn của ngành đồ chơi. Người trưởng thành ngày càng mua đồ chơi cho chính mình, từ LEGO, thú nhồi bông, xe Hot Wheels, búp bê Barbie đến các sản phẩm sưu tầm. Nhóm khách hàng này thường được gọi là “kidult”, ghép từ “kid” (trẻ em) và “adult” (người lớn).

Theo công ty nghiên cứu thị trường Circana, gần 40% người tiêu dùng châu Âu cho biết đã mua đồ chơi cho bản thân hoặc một người lớn khác trong năm 2025. Các đợt phong tỏa trong đại dịch COVID-19 được cho là góp phần thúc đẩy xu hướng này khi nhiều người có thêm thời gian trở lại với những sở thích từng gắn bó với tuổi thơ.

Với những người hâm mộ lâu năm, LEGO giờ đây không còn là thú vui cần phải giấu đi. Ông Didier Bruel, người Pháp 66 tuổi, kể rằng trước đây ông từng ngại nói với đồng nghiệp về việc mình dành thời gian lắp LEGO trong tầng hầm vì sợ bị xem là “kỳ quặc”. Theo ông, The LEGO Movie và chương trình truyền hình LEGO Masters đã góp phần thay đổi cách xã hội nhìn nhận sở thích này.

Các hãng đồ chơi cũng đang thích ứng với nhóm khách hàng mới bằng những sản phẩm ngày càng hướng tới người trưởng thành. LEGO phát triển nhiều bộ mô hình phức tạp, có giá hàng trăm euro, gắn với những chủ đề như đua xe Công thức 1 hay âm nhạc.

Xu hướng này mang lại kết quả rõ rệt về kinh doanh. LEGO đạt lợi nhuận ròng khoảng 1,15 tỷ euro trong nửa đầu năm nay, tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Anh Frédérique Tutt, cố vấn ngành đồ chơi toàn cầu tại Circana, nhận định: “Đây không phải là một trào lưu nhất thời mà thực sự là một xu hướng dài hạn”.

Từ một món đồ chơi gắn với tuổi thơ, LEGO đang trở thành một thú vui, niềm đam mê và sở thích sưu tầm của ngày càng nhiều người trưởng thành.