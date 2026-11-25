Người dân mua sắm tại một cửa hàng đồ chơi Lego ở bang Virginia, Mỹ. Ảnh: TTXVN

Nhà máy dự kiến tạo ra hơn 1.000 việc làm và bắt đầu hoạt động từ năm 2030. Theo thông báo của Lego, cơ sở sản xuất mới sẽ được xây dựng tại Estarreja, phía Nam thành phố Porto, đánh dấu bước mở rộng đáng kể năng lực sản xuất của tập đoàn tại châu Âu.

Lego dự kiến khởi công trong 6 tháng đầu năm 2027 và đưa nhà máy vào sản xuất từ năm 2030. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là nhà máy thứ tư của Lego tại châu Âu và thứ tám trên phạm vi toàn cầu.

Giám đốc điều hành hoạt động của Lego, ông Carsten Rasmussen, cho biết tập đoàn quyết định lựa chọn Bồ Đào Nha nhờ triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực và nguồn lao động có trình độ chuyên môn tốt.

Theo ông Rasmussen, nhà máy mới trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn tại các thị trường truyền thống của Lego ở châu Âu, nơi các sản phẩm đồ chơi lắp ghép của doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận sức tiêu thụ mạnh.

Tuy nhiên, cơ sở sản xuất tại Bồ Đào Nha cũng được định hướng phục vụ các thị trường mới nổi, đặc biệt tại Đông Nam châu Âu, Trung Đông và châu Phi, những khu vực Lego đang tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh.

Quyết định đầu tư quy mô lớn được đưa ra trong bối cảnh Lego tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng vượt trội so với nhiều đối thủ cạnh tranh trong ngành sản xuất đồ chơi quốc tế.

Trong 2 năm gần đây, doanh nghiệp Đan Mạch liên tục ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hai con số, vượt qua những tập đoàn lớn như Mattel và Hasbro. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu Lego tăng 21%, phản ánh sức mua lớn đối với các dòng sản phẩm truyền thống cũng như những bộ đồ chơi mới được phát triển theo các chủ đề giải trí, thể thao và văn hóa đại chúng.

Một trong những động lực quan trọng là chiến lược liên tục đổi mới sản phẩm. Trong nửa đầu năm nay, Lego đã giới thiệu 330 bộ sản phẩm lắp ghép mới, bao gồm mô hình chiếc cúp chính thức của Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA, các bộ đồ chơi Pokémon ứng dụng những viên gạch tương tác mới và những sản phẩm phát triển thông qua hợp tác với Giải đua xe Công thức 1 (F1).

Bên cạnh các dòng đồ chơi dành cho trẻ em, Lego còn đẩy mạnh phát triển sản phẩm phục vụ nhóm khách hàng trưởng thành, đặc biệt là những người yêu thích sưu tập và lắp ráp các mô hình có độ phức tạp cao.

Việc mở rộng đối tượng khách hàng giúp doanh nghiệp giảm phụ thuộc vào thị trường đồ chơi trẻ em truyền thống và khai thác thêm nhu cầu tiêu dùng trong những phân khúc mới.

Ngoài ra, sự thành công của các bộ phim điện ảnh liên quan tới thương hiệu, cùng với việc phát triển hệ thống cửa hàng Lego chính hãng, cũng góp phần tăng sức hấp dẫn của sản phẩm và củng cố vị thế cạnh tranh của tập đoàn.

Kế hoạch đầu tư tại Bồ Đào Nha cho thấy Lego đang tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dài hạn, thay vì chỉ dựa vào những cơ sở hiện có.

Với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ euro, nhà máy Estarreja sẽ đóng vai trò bổ sung năng lực cung ứng cho các thị trường châu Âu, đồng thời tạo cơ sở phục vụ hoạt động kinh doanh tại những khu vực đang phát triển.

Đối với Bồ Đào Nha, dự án được kỳ vọng góp phần thu hút vốn đầu tư công nghiệp, tạo hơn 1.000 việc làm và tăng cường vị thế của nước này trong mạng lưới sản xuất quốc tế.

Động thái mở rộng của Lego cũng phản ánh xu hướng các doanh nghiệp tiêu dùng quốc tế tăng cường đầu tư vào năng lực sản xuất tại những khu vực gần thị trường tiêu thụ, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng và hỗ trợ chiến lược phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các nhà sản xuất đồ chơi toàn cầu, Lego đang kết hợp mở rộng nhà máy, đa dạng hóa sản phẩm và phát triển các phân khúc khách hàng mới để duy trì đà tăng trưởng và củng cố vị thế trên thị trường quốc tế.