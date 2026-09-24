LEGO đang phát triển mô hình 'Bảy viên ngọc rồng'

Ý tưởng mô hình Bảy viên ngọc rồng được đề xuất trên website dành cho người hâm mộ. Ảnh: LEGO Ideas.

LEGO xác nhận đang phát triển sản phẩm dựa trên thương hiệu Bảy viên ngọc rồng qua một đoạn giới thiệu ngắn được đăng trên kênh X (Twitter) chính thức. Trong video, bảy viên ngọc nổi tiếng xuất hiện, phát sáng và đi kèm dòng chữ “Sẵn sàng ước chưa?”.

Thông tin này xuất hiện sau nhiều năm người hâm mộ đề xuất các sản phẩm Bảy viên ngọc rồng trên LEGO Ideas, nền tảng cho phép cộng đồng gửi ý tưởng thiết kế.

Theo Comic Basics, đoạn giới thiệu kết thúc bằng thông điệp “Chào đón người lớn”, cách công ty này sử dụng trong hoạt động giới thiệu một số sản phẩm dành cho người trưởng thành. Tuy nhiên, hãng chưa công bố thông tin liên quan đến sản phẩm.

Một số khả năng về thiết kế cũng đang được các trang chuyên về văn hóa đại chúng đề cập. Nerdist nhắc đến các nhân vật như Goku, Krillin, Piccolo và Vegeta, cùng Shenron, rồng thần được triệu hồi khi thu thập đủ bảy viên ngọc.

Mô hình Pokemon được giới thiệu vào đầu năm. Ảnh: LEGO.

Dragon Ball được công bố trong thời điểm LEGO tiếp tục đưa nhiều thương hiệu giải trí vào danh mục sản phẩm. Đầu năm nay, công ty này và The Pokémon Company giới thiệu những mô hình Pokémon đầu tiên, gồm Eevee 587 mảnh, Pikachu và Bóng Poké 2.050 mảnh, cùng bộ Venusaur, Charizard và Blastoise với 6.838 mảnh. Bộ Venusaur, Charizard và Blastoise có giá 649,99 USD, trong khi hai bộ còn lại lần lượt có giá 59,99 USD và 199,99 USD.

Trước đó, công ty này cũng phát hành các mô hình Vua hải tặc dựa trên loạt truyện tranh cùng tên. Dòng sản phẩm này gồm 14 bộ, trong đó có tàu Hải quân của Garp và nơi ở của Hiriluk.