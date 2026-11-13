Legend Valley 'thay áo mới' rực rỡ đón Tiền Phong Golf Championship 2026

Mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc 10 năm Tiền Phong Golf Championship đồng hành cùng các tài năng trẻ Việt Nam. Giải diễn ra ngày 14/11, quy tụ 240 golfer tranh tài trên hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc tổ hợp Legend Valley Country Club.

Một ngày trước thềm Lễ khai mạc, khuôn viên Legend Valley Country Club được trang hoàng rực rỡ với băng rôn, pano, áp phích. Sắc đỏ đặc trưng nổi bật giữa không gian sân golf, đưa không khí mùa giải đến gần hơn khi thời điểm khai cuộc đang tới.

Băng rôn, pano, áp phích của giải đấu nổi bật giữa cảnh quan xanh của Legend Valley Country Club, đánh dấu sự trở lại của Tiền Phong Golf Championship tại Ninh Bình trong năm thứ hai liên tiếp.

Công tác trang hoàng diễn ra cùng lúc với những phần việc chuẩn bị cuối cùng. Ban tổ chức phối hợp với đơn vị quản lý sân rà soát các khâu tổ chức, hậu cần và điều kiện phục vụ giải.

Ngay từ lối vào, khán giả và golfer đã có thể cảm nhận được bầu không khí lễ hội khi hàng loạt băng rôn, pano, áp phích được treo dọc đường đi và quanh sân.

Thiết kế hiện đại và màu sắc nổi bật đã mang đến diện mạo rực rỡ cho Legend Valley trước ngày khai mạc.

Những ngày qua, đội ngũ thi công đã miệt mài làm việc, để kịp tiến độ sẵn sàng cho ngày khởi tranh Tiền Phong Golf Championship 2026.

Tại Tiền Phong Golf Championship 2026, các golfer sẽ tranh tài ở năm bảng gồm A, B, C, D dành cho nữ và bảng Tài năng trẻ.

Bên cạnh cuộc đua thành tích, sự góp mặt của các golfer trẻ tiếp tục làm nổi bật định hướng của giải: tạo sân chơi, cơ hội cọ xát cho thế hệ kế cận và kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Với cột mốc 10 năm và quy mô thi đấu được mở rộng, Tiền Phong Golf Championship 2026 hứa hẹn mang đến một ngày hội golf sôi động tại Ninh Bình.