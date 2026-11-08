Leeds đánh bại Tottenham trong trận đấu gây tranh cãi

Hành quân đến sân Elland Road với 3 chiến thắng liên tiếp, Tottenham được kỳ vọng tiếp đà hồi sinh dưới thời HLV Roberto De Zerbi.

Tuy nhiên, đội bóng Bắc London không chỉ trắng tay mà còn mất tiền đạo Mathys Tel sau một tình huống gây tranh cãi.

Phút 34, hậu vệ Jayden Bogle của Leeds giẫm gầm giày vào vùng gót chân của Tel, khiến cầu thủ người Pháp ngã xuống trong đau đớn và không lâu sau đó phải rời sân.

Trọng tài John Brooks chỉ thổi phạt, trong khi VAR mất khoảng 4 phút xem xét nhưng vẫn không đề nghị rút thẻ đỏ.

Hậu vệ Jayden Bogle thoát thẻ dù giẫm lên gót chân của Mathys Tel. Ảnh: TNT Sports.

Theo Sky Sports, Tottenham cho rằng Bogle đáng bị truất quyền thi đấu và chuẩn bị gửi đơn khiếu nại tới cơ quan điều hành trọng tài bóng đá Anh, yêu cầu giải thích về quyết định gây tranh cãi này.

Cựu trọng tài Ngoại hạng Anh Mike Dean cũng không đồng tình với tổ trọng tài khi khẳng định pha vào bóng của Bogle “chắc chắn phải nhận thẻ đỏ”. Theo ông, hành động giẫm lên vùng gân đã gây nguy hiểm cho sự an toàn của đối phương.

Thoát được thẻ phạt sau tình huống gây tranh cãi, Leeds sau đó ghi bàn duy nhất trận đấu ở phút 79, nhờ công tiền đạo Noah Okafor chỉ sau 97 giây vào sân từ băng dự bị.

Tottenham đã bị Leeds kéo xuống mặt đất ở vòng 10 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Getty.

Dù không hài lòng với tình huống VAR, HLV Roberto De Zerbi từ chối lấy quyết định trọng tài làm lý do bào chữa cho thất bại.

“Chúng tôi xứng đáng thua trong hiệp 2 và đã không chơi đúng khả năng. Tôi xin lỗi vì màn trình diễn này, bởi toàn đội không thi đấu như một đội bóng lớn”, nhà cầm quân người Ý thừa nhận.

Ông cũng chỉ ra những vấn đề về tinh thần, khả năng tranh chấp và sức mạnh thể chất, những yếu tố từng giúp Tottenham thắng 3 trận liên tiếp trước đó.

Thất bại khiến đội bóng Bắc London tụt xuống vị trí thứ 10, trong khi Leeds vươn lên thứ 8, chấm dứt chuỗi 5 trận không thắng tại Ngoại hạng Anh.