Leeds 0-0 MU: Thử nghiệm mới của Carrick

HLV Michael Carrick đứng trước thử thách lớn khi MU mới giành một chiến thắng sau 6 vòng đầu tiên tại Premier League.

15': Man Utd gặp không ít khó khăn trước lối chơi áp sát quyết liệt của Leeds. Đội khách bất ngờ ra sân mà không sử dụng tiền đạo cắm thực thụ, với Bruno Fernandes chơi như một số 9 ảo trong hệ thống linh hoạt. Tuy nhiên, cách bố trí này chưa phát huy hiệu quả khi Man Utd thiếu sự kết nối trong các pha triển khai bóng, còn những tình huống cố định của Fernandes cũng không đạt chất lượng.

Gary Neville nhận xét: “Manchester United đang thi đấu mà không có tiền đạo cắm. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn so với các huấn luyện viên trước đây”.

Trong khi đó, Leeds liên tục nhồi bóng vào vùng cấm, nhắm đến Dominic Calvert-Lewin để khai thác bất lợi thể hình của Lisandro Martinez. Trận đấu cũng sớm nóng lên bởi những pha va chạm quyết liệt, khiến các cầu thủ chủ nhà phản ứng khi Baleba thoát thẻ sau tình huống đẩy lưng Stach.

20h: Trận đấu bắt đầu. MU quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên sau chuỗi 5 trận toàn hòa và thua.

Chỉ sáu vòng đấu trôi qua, MU đã rơi vào tình thế mà mỗi trận đấu đều có thể ảnh hưởng đến tương lai của HLV Michael Carrick. Đội chủ sân Old Trafford mới giành một chiến thắng tại Premier League, đứng thứ 13 và trải qua năm trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Chuyến làm khách trước Leeds vì thế mang ý nghĩa lớn hơn một cuộc đối đầu giữa hai kình địch lâu đời của bóng đá Anh.

Danh sách cầu thủ ra sân của Man Utd.

Ở chuyến làm khách tại Elland Road, HLV Michael Carrick bố trí Carlos Baleba và Andrey Santos, bộ đôi tiền vệ lần đầu cùng nhau có tên ở đội hình xuất phát.

Phía trên là Amad Diallo và Bryan Mbeumo. Bruno Fernandes thi đấu trong vai trò số 9 ảo, trong khi Youri Tielemans nhận nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi.

Trận hòa Tottenham 1-1 ở vòng trước phơi bày nhiều hạn chế của MU. Được chơi hơn người từ phút 78, đoàn quân của Carrick vẫn không thể tận dụng lợi thế để giành trọn ba điểm. Khả năng kiểm soát trận đấu, chất lượng những tình huống xử lý cuối cùng và sự thiếu ổn định ở hàng phòng ngự tiếp tục khiến đội bóng trả giá.

Thất bại 0-2 trước Atletico Madrid tại Champions League giữa tuần càng khiến tình hình trở nên căng thẳng. Lisandro Martinez công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox, buộc ban lãnh đạo phải can thiệp. Trung vệ người Argentina sau đó xin lỗi, nhưng những tranh cãi nội bộ vẫn khiến Carrick gặp thêm khó khăn trong giai đoạn đội bóng cần sự đoàn kết.

Vấn đề của MU không chỉ nằm ở kết quả. Carrick sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo khác biệt như Bruno Fernandes, Matheus Cunha hay Bryan Mbeumo, nhưng chưa xây dựng được hệ thống vận hành ổn định. Khi đối thủ chủ động gây sức ép, hàng tiền vệ thường phải lùi sâu hỗ trợ phòng ngự, khiến khoảng cách giữa các tuyến bị kéo giãn.

Leeds có cơ sở để đánh bại MU

Trái ngược với tình cảnh của MU, Leeds bước vào trận đấu với vị trí thứ bảy trên bảng xếp hạng, hơn đối thủ ba điểm. Đội bóng của HLV Daniel Farke mới thua một trong sáu vòng đầu tiên, đồng thời duy trì thành tích bất bại trên sân nhà từ đầu mùa.

Ngay cả trận thua Arsenal 1-2 ở vòng trước cũng cho thấy Leeds không dễ bị khuất phục. Họ mở tỷ số nhờ công James Justin, có những thời điểm chơi tốt hơn đối thủ và chỉ chịu thất bại sau màn ngược dòng của nhà đương kim vô địch.

Điểm mạnh của Leeds nằm ở khả năng tổ chức phòng ngự. Sau sáu vòng đấu, đội bóng vùng Yorkshire mới nhận năm bàn thua, thuộc nhóm có hàng thủ tốt nhất Premier League. Thủ môn James Trafford thực hiện 24 pha cứu thua, nhiều nhất giải trước vòng bảy.

Trên hàng công, Dominic Calvert-Lewin đóng góp ba bàn thắng và một kiến tạo, trở thành mũi nhọn đáng chú ý trong hệ thống của Farke.

Trên hàng công, Dominic Calvert-Lewin đóng góp ba bàn thắng và một kiến tạo, trở thành mũi nhọn đáng chú ý trong hệ thống của Farke. Khả năng tranh chấp trên không, làm tường và khai thác khoảng trống của tiền đạo người Anh có thể gây khó khăn cho hàng thủ MU.

Leeds không nhất thiết phải kiểm soát bóng vượt trội để tạo ra cơ hội. Họ có thể gây sức ép ở khu vực giữa sân, buộc đối phương mắc sai lầm rồi nhanh chóng chuyển trạng thái. Cách tiếp cận này đặc biệt nguy hiểm trước một MU thường xuyên để lộ khoảng trống khi mất bóng.

Lịch sử đối đầu gần đây cũng mang lại sự tự tin cho đội chủ nhà. Ở lần gặp gần nhất tại Premier League mùa trước, Leeds đánh bại MU 2-1 ngay tại Old Trafford bằng cú đúp của Noah Okafor, chấm dứt 45 năm chờ đợi một chiến thắng trên sân đối thủ tại giải vô địch quốc gia.

Carrick phải giải bài toán phòng ngự

Thách thức lớn nhất của Carrick nằm ở khả năng duy trì cự ly đội hình. MU cần hạn chế những đường chuyền xuyên tuyến, đồng thời bảo đảm các cầu thủ tấn công không bị cô lập khi đội bóng chuyển trạng thái.

Một phương án đáng cân nhắc là sử dụng khối phòng ngự tầm trung, giữ khoảng cách giữa các tuyến đủ chặt để hạn chế tốc độ lên bóng của Leeds. Trong hoàn cảnh MU liên tục để đối thủ khai thác khoảng trống, sự thận trọng có thể mang lại hiệu quả hơn việc đẩy cao đội hình.

Sự trở lại của Matthijs de Ligt giúp Carrick có thêm lựa chọn ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn nằm ở khả năng phối hợp giữa các cầu thủ phòng ngự, đặc biệt trước sức mạnh của Calvert-Lewin.

Bruno Fernandes được kỳ vọng tạo khác biệt cho MU, trong bối cảnh hàng công đội bóng vẫn thiếu hiệu quả và sự ổn định.

Ở chiều ngược lại, Bruno Fernandes tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc sáng tạo cơ hội. Tiền vệ người Bồ Đào Nha ghi bốn bàn trên mọi đấu trường mùa này, nhiều nhất đội. Những đường chuyền sớm của Bruno có thể giúp Mbeumo hoặc Cunha tận dụng khoảng trống khi Leeds dâng cao.

Tình hình lực lượng cũng khiến MU gặp bất lợi. Benjamin Sesko chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất, trong khi Patrick Dorgu, Noussair Mazraoui và Manuel Ugarte không sẵn sàng. Carrick phải cân nhắc giữa việc tăng cường khả năng phòng ngự và duy trì sức tấn công.

Với Leeds, chiến thắng trước MU sẽ giúp họ củng cố vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng. Với Carrick, một thất bại nữa có thể khiến chiếc ghế HLV trưởng trở nên lung lay hơn bao giờ hết.

MU cần nhiều hơn một màn trình diễn có tín hiệu tích cực. Họ cần ba điểm để chặn đà sa sút, khôi phục sự tự tin và chứng minh Carrick vẫn đủ khả năng kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, Elland Road cùng một Leeds đang chơi tốt chắc chắn không phải nơi dễ dàng để thực hiện nhiệm vụ ấy.