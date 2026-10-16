Lee Young Ae xuất hiện bên chồng hơn 20 tuổi

Tờ Star News Korea đưa tin ngày 15/10, Lee Young Ae tham dự lễ trao giải Beautiful Artist Awards lần thứ 16 do Quỹ Văn hóa và Nghệ thuật Shin Young-kyun tổ chức. Nữ diễn viên đi cùng chồng là doanh nhân Jung Ho Young, 75 tuổi. Sự xuất hiện của cặp đôi thu hút sự chú ý. Ngoài ra, sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Lee Young Ae và chồng được khen có ngoại hình trẻ trung so với độ tuổi. Nữ diễn viên kết hôn với Jung Ho Young tại Hawaii năm 2009. Cặp đôi đón hai con song sinh vào năm 2011. Jung Ho Young sinh năm 1951, hơn vợ khoảng 20 tuổi.

Hình ảnh vợ chồng Lee Young Ae trong sự kiện. Ảnh: Star News Korea.

Lee Young Ae bắt đầu hoạt động trong ngành giải trí vào đầu thập niên 1990 với vai trò người mẫu quảng cáo, sau đó tham gia các bộ phim ngắn. Thời điểm này, cô theo học ngành Ngôn ngữ và Văn học Đức tại Đại học Hanyang.

Sau đó, cô xuất hiện trong các phim truyền hình như Anh em nhà bác sĩ, Vì em yêu anh… Nữ diễn viên có bước ngoặt trong sự nghiệp với bộ phim cổ trang Nàng Dae Jang Geum. Trong tác phẩm, cô vào vai người phụ nữ đầu tiên trở thành nữ ngự y dưới triều đại Joseon. Thành công của bộ phim giúp Lee Young Ae trở thành gương mặt tiêu biểu của làn sóng Hàn Quốc, được khán giả tại nhiều quốc gia châu Á biết đến, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, đời sống riêng của nữ diễn viên cũng nhận được sự quan tâm. Cô kết hôn với Jung Ho Young năm 2009. Sau khi tốt nghiệp Học viện Công nghệ Illinois ở Mỹ, ông giữ chức Chủ tịch Raycom Korea. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực thiết bị liên lạc và công nghệ liên quan đến quốc phòng.

Vợ chồng nữ diễn viên lần hiếm hoi xuất hiện cùng nhau. Ảnh: Star News Korea.

Theo thông tin được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, tài sản của Jung Ho Young từng được ước tính khoảng 2.000 tỷ won, tương đương 1,39 tỷ USD. Tuy nhiên, đây là con số ước tính từ truyền thông, không phải giá trị tài sản đã được xác nhận.

Năm 2022, trong cuộc phỏng vấn với Sisajournal, Lee Young Ae nhìn lại gần ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật và chia sẻ về áp lực duy trì sự nghiệp sau khi lập gia đình.

“Nhìn lại độ tuổi 20, tôi thấy mình đã làm việc chăm chỉ. Một trong những lý do khiến tôi làm việc không ngừng nghỉ là sợ mọi người lãng quên”, nữ diễn viên nói. Lee Young Ae cho biết từng nghĩ mình có thể phải tạm dừng hoạt động sau khi kết hôn. Vì vậy, cô càng muốn chứng minh năng lực diễn xuất và chủ động tham gia nhiều dự án sau khi lập gia đình.