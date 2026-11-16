Lee Young Ae tuổi 55 vẫn trẻ đẹp khó tin, vóc dáng nổi bật bên aespa

Lee Young Ae khiến công chúng chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc Melon Music Awards 2026 với diện mạo trẻ trung ở tuổi 55. Đặc biệt, khoảnh khắc nữ diễn viên chụp ảnh cùng nhóm nhạc aespa nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi nhan sắc thanh lịch và vóc dáng thon gọn của cô.

Cụ thể, mới đây Lee Young Ae chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Melon Music Awards 2026 (MMA). Nữ diễn viên viết: "Đã lâu rồi tôi mới có dịp đứng trên sân khấu một lễ trao giải âm nhạc. Tôi rất hạnh phúc khi được trao những chiếc cúp cho các tác phẩm âm nhạc tỏa sáng nhất trong năm nay".

Lee Young Ae ở hậu trường lễ trao giải MMA gần đây.

Lee Young Ae bày tỏ sự ấn tượng trước bầu không khí tại sự kiện: "Tiếng reo hò và nguồn năng lượng tràn ngập sân vận động sẽ là ký ức mà tôi nhớ mãi. Cảm ơn tất cả mọi người đã chào đón tôi một cách nồng nhiệt".

Trong những hình ảnh được công bố, Lee Young Ae xuất hiện với vai trò người trao giải. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy dạ hội màu xanh đậm, có thiết kế thanh lịch, kết hợp cùng mái tóc dài uốn sóng nhẹ nhàng. Trang phục giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng thần thái sang trọng của mỹ nhân sinh năm 1971.

Ở tuổi 55, Lee Young Ae vẫn duy trì diện mạo trẻ trung, làn da căng mịn và những đường nét thanh tú. Đặc biệt, vóc dáng thon gọn cùng phong thái nền nã giúp nữ diễn viên nổi bật khi xuất hiện trước công chúng. Dù đã hoạt động nghệ thuật nhiều năm, cô vẫn giữ được sức hút riêng mỗi lần tham gia các sự kiện giải trí.

Nhiều người trầm trồ trước nhan sắc, vóc dáng Lee Young Ae ở tuổi 55.

Đáng chú ý, bức ảnh Lee Young Ae chụp cùng các thành viên aespa nhận được nhiều sự quan tâm. Đứng cạnh Karina, Winter và những thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám, nữ diễn viên thoải mái nở nụ cười rạng rỡ, tạo nên khoảnh khắc thân thiện và gần gũi.

Sự xuất hiện bên cạnh những thần tượng thuộc thế hệ trẻ cũng khiến diện mạo của Lee Young Ae trở thành chủ đề được bàn luận. Nhiều người không khỏi chú ý trước vẻ ngoài trẻ trung và tỷ lệ vóc dáng nổi bật của cô.

Lee Young Ae "đọ sắc" bên aespa.

Lee Young Ae sinh năm 1971, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô được đông đảo khán giả châu Á biết đến qua bộ phim truyền hình Nàng Dae Jang Geum, tác phẩm từng tạo nên cơn sốt tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh diễn xuất, Lee Young Ae còn ghi dấu ấn nhờ vẻ đẹp thanh lịch, khí chất sang trọng và hình ảnh kín tiếng.

Về đời tư, năm 2009, nữ diễn viên kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn, hơn cô 20 tuổi. Cặp đôi có hai con, một trai và một gái sinh đôi. Sau nhiều năm lập gia đình, Lee Young Ae tương đối kín tiếng trong việc chia sẻ cuộc sống riêng tư, chủ yếu tập trung vào công việc và chăm sóc gia đình. Sự xuất hiện lần này tại MMA tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của nữ diễn viên dù đã bước sang tuổi 55.