Lee Young Ae khoe nhan sắc trẻ trung trong loạt ảnh đời thường

Ngày 24/10, nữ diễn viên Lee Young Ae chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến thăm Jincheon, tỉnh Bắc Chungcheong (Hàn Quốc), thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài trẻ trung và phong cách giản dị.

Ảnh: trang cá nhân Lee Young Ae

Trong những bức ảnh được đăng tải, Lee Young Ae diện chiếc áo cardigan màu trắng ngà, kết hợp cùng mái tóc dài buông xõa tự nhiên.

Không cần trang phục cầu kỳ hay lớp trang điểm đậm, nữ diễn viên vẫn nổi bật với làn da mịn màng, gương mặt tươi tắn và thần thái nhẹ nhàng.

Ảnh: trang cá nhân Lee Young Ae

Đáng chú ý, dù đã bước sang tuổi 55, Lee Young Ae vẫn giữ được nét trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Những dấu ấn của thời gian dường như không làm lu mờ vẻ đẹp vốn đã trở thành thương hiệu của cô. Trái lại, sự trưởng thành càng giúp nữ diễn viên toát lên khí chất sang trọng, đằm thắm và cuốn hút.

Ảnh: trang cá nhân Lee Young Ae

Trong chuyến tham quan một cửa hàng có không gian thân thiện với môi trường, Lee Young Ae thoải mái khám phá các sản phẩm mỹ phẩm, cây cảnh và mỉm cười rạng rỡ trước ống kính. Đặc biệt, khoảnh khắc cô tạo dáng bên tấm áp phích lớn in hình chính mình càng làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và phong thái thanh lịch.

Ảnh: trang cá nhân Lee Young Ae

Sinh năm 1971, Lee Young Ae là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc. Cô từng ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều tác phẩm truyền hình, trong đó có bộ phim Anh em nhà bác sĩ (Medical Brothers, 1997).

Cùng đó, vai diễn nàng Dae Jang Geum trong Nàng Dae Jang Geum (2003) đã đưa tên tuổi Lee Young Ae vươn xa khắp châu Á, giúp cô trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam.

Ảnh: trang cá nhân Lee Young Ae

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Lee Young Ae còn có cuộc sống gia đình kín tiếng. Năm 2009, cô kết hôn với doanh nhân người Mỹ gốc Hàn Jung Ho Young, hơn cô khoảng 20 tuổi. Cặp đôi có hai người con sinh đôi, một trai và một gái.

Ảnh: trang cá nhân Lee Young Ae

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lee Young Ae vẫn duy trì sức hút riêng nhờ nhan sắc bền bỉ với thời gian và hình ảnh thanh lịch. Ở tuổi 55, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng với vẻ đẹp trẻ trung, rạng rỡ, tự nhiên cùng phong thái đầy cuốn hút.