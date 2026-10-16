Lee Young Ae bên chồng đại gia 75 tuổi, hôn nhân kín tiếng gây chú ý

Lee Young Ae vừa xuất hiện bên chồng doanh nhân Jung Ho Young tại một sự kiện ở Seoul (Hàn Quốc). Hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên Nàng Dae Jang Geum cùng ông xã hơn tuổi thu hút sự quan tâm, đặc biệt khi cặp đôi vốn giữ cuộc sống hôn nhân khá kín tiếng trước công chúng.

Cụ thể, mới đây Lee Young Ae và chồng tham dự một lễ trao giải diễn ra Seoul. Sự xuất hiện của cặp đôi nhanh chóng nhận được sự chú ý. Đây là dịp để công chúng nhìn thấy hình ảnh đời thường của nữ diễn viên bên bạn đời sau thời gian cô hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư.

Hình ảnh mới đây của Lee Young Ae và chồng. (Ảnh Star News)

Ở tuổi 55, Lee Young Ae vẫn là gương mặt được khán giả Hàn Quốc quan tâm. Nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh, trong đó nổi bật nhất là bộ phim Nàng Dae Jang Geum. Vai diễn giúp cô trở thành một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc được yêu mến tại nhiều quốc gia châu Á.

Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống gia đình của Lee Young Ae cũng nhận được sự chú ý từ khán giả bởi cô ít khi công khai những khoảnh khắc riêng tư bên chồng.

Chồng Lee Young Ae là Jung Ho Young, một doanh nhân sinh năm 1951. Ông được biết đến là người có nền tảng kinh doanh và sở hữu khối tài sản đáng kể. Dù có sự chênh lệch tuổi tác, cặp đôi vẫn xây dựng cuộc sống gia đình tương đối kín đáo, hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện giải trí.

Lee Young Ae kín tiếng về hôn nhân. Nữ diễn viên vẫn duy trì sức hút với khán giả.

Lee Young Ae kết hôn với Jung Ho Young vào năm 2009. Sau đó, nữ diễn viên sinh đôi một trai và một gái vào năm 2011. Kể từ khi lập gia đình, cô duy trì sự cân bằng giữa công việc nghệ thuật và vai trò làm mẹ, đồng thời hạn chế để đời sống riêng trở thành tâm điểm truyền thông. Những thông tin liên quan đến chồng và các con cũng được cô chia sẻ có chừng mực.

Trong những năm qua, Lee Young Ae không hoàn toàn rời xa màn ảnh mà vẫn lựa chọn các dự án phù hợp. Cô từng trở lại với phim truyền hình Maestra: Strings of Truth, phát sóng cuối năm 2023, trong vai một nữ nhạc trưởng tài năng. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của nữ diễn viên với dòng phim truyền hình hiện đại, đồng thời cho thấy cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật sau nhiều năm làm vợ và mẹ.

Dù có sự nghiệp riêng và vị thế trong làng giải trí, Lee Young Ae không thường xuyên đưa chồng đến các sự kiện công khai. Vì vậy, mỗi lần cặp đôi cùng xuất hiện đều thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Sau hơn 15 năm kết hôn, Lee Young Ae và Jung Ho Young vẫn lựa chọn cách sống kín tiếng, ít chia sẻ chuyện gia đình trước truyền thông.