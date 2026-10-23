Lee Soo Man trở lại sau 3 năm: Khởi đầu rực rỡ nhưng vẫn còn những thách thức phía trước

Sau khoảng 3 năm rời SM Entertainment, nhà sản xuất Lee Soo Man đã chính thức trở lại ngành công nghiệp âm nhạc với thương hiệu thần tượng mới A2O. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, dự án đã ghi nhận nhiều thành tích đáng chú ý, song sự chênh lệch về mức độ chú ý giữa hai nhóm nhạc trực thuộc cũng đặt ra những bài toán không nhỏ cho chiến lược phát triển trong tương lai.

Ngày 12/10, A2O tổ chức buổi ra mắt toàn cầu, đồng thời giới thiệu hai nhóm nhạc nam và nữ mang tên A2O LITE và A2O SOUL. Cả hai chính thức bước vào các hoạt động quảng bá từ ngày 13/10. Việc trình làng hai nhóm nhạc cùng thời điểm cho thấy tham vọng của Lee Soo Man trong việc xây dựng một thương hiệu thần tượng mới, hướng đến thị trường quốc tế.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng khiến hai nhóm khó tránh khỏi sự so sánh về thành tích âm nhạc, sức hút truyền thông và mức độ quan tâm từ công chúng ngay từ giai đoạn đầu.

A2O LITE tạo dấu ấn với thành tích âm nhạc ấn tượng

Trong những ngày đầu hoạt động, A2O LITE là nhóm nhạc nổi bật hơn về mức độ lan tỏa. Ca khúc phát hành trước khi ra mắt chính thức mang tên NEON đã vươn lên vị trí số 1 trên một bảng xếp hạng âm nhạc chỉ sau 29 giờ phát hành. Nhóm sau đó tiếp tục giành vị trí dẫn đầu trên một chương trình âm nhạc.

Việc đạt được những thành tích này trước khi phát hành album chính thức mang ý nghĩa đáng kể đối với một tân binh. Không chỉ thu hút sự chú ý của khán giả, A2O LITE còn tạo được bước đệm thuận lợi để tiếp tục mở rộng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và giải trí.

Theo ghi nhận của truyền thông Hàn Quốc, nhóm đang nhận được sự quan tâm từ các đơn vị trong lĩnh vực truyền hình, biểu diễn và quảng cáo. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sức hút ban đầu của A2O LITE có thể mở ra thêm nhiều cơ hội hoạt động trong thời gian tới.

Dẫu vậy, thách thức đối với nhóm không chỉ nằm ở việc tạo ra những thành tích nổi bật trong giai đoạn ra mắt. Điều quan trọng hơn là duy trì sự quan tâm của công chúng, xây dựng lượng người hâm mộ ổn định và chứng minh khả năng phát triển lâu dài sau những thành công ban đầu.

A2O SOUL hướng đến thị trường quốc tế

Trong khi A2O LITE nhanh chóng tạo được dấu ấn tại Hàn Quốc, A2O SOUL cũng ghi nhận những kết quả đáng chú ý, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc.

Ca khúc phát hành trước SUPERSTAR của nhóm từng đạt vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành của YouTube. Tại Trung Quốc, sản phẩm lần lượt đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng ca khúc mới và thứ 6 trên bảng xếp hạng ca khúc phổ biến của QQ Music. Video âm nhạc của nhóm cũng vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng video âm nhạc toàn cầu của nền tảng này.

Đáng chú ý, A2O LITE và A2O SOUL từng đồng thời chiếm hai vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng ca khúc mới của QQ Music. Kết quả này cho thấy cả hai nhóm đều có khả năng thu hút sự chú ý tại thị trường quốc tế, đồng thời mở ra cơ hội để A2O xây dựng vị thế tại những thị trường âm nhạc lớn.

Tuy nhiên, xét về mức độ thảo luận và sức lan tỏa tổng thể trong giai đoạn đầu, A2O SOUL vẫn có phần lép vế so với nhóm cùng công ty. Điều này không đồng nghĩa với việc nhóm thiếu tiềm năng, bởi thành tích trên các bảng xếp hạng chỉ phản ánh một phần sức hút của nghệ sĩ.

Dẫu vậy, khi hai nhóm được giới thiệu dưới cùng một thương hiệu và gần như đồng thời bắt đầu sự nghiệp, sự chênh lệch về mức độ chú ý có thể ảnh hưởng đến cách công chúng nhìn nhận từng nhóm. Nếu không có chiến lược quảng bá phù hợp, một nhóm có nguy cơ bị lu mờ bởi thành công của nhóm còn lại.

Để thay đổi cục diện, A2O dự kiến phát hành album đầu tay SUPERSTAR của A2O SOUL vào ngày 9/11. Đây được xem là cột mốc quan trọng để nhóm chuyển những tín hiệu tích cực từ ca khúc phát hành trước thành thành tích cụ thể hơn trên thị trường âm nhạc.

Thông qua album này, A2O SOUL được kỳ vọng sẽ thể hiện rõ hơn màu sắc âm nhạc, cá tính và sức hút riêng, qua đó tạo dấu ấn độc lập thay vì chỉ được nhắc đến trong sự so sánh với A2O LITE.

Chiến lược ra mắt hai nhóm cùng lúc: Cơ hội hay thách thức?

Một chuyên gia trong ngành âm nhạc Hàn Quốc nhận định việc giới thiệu hai nhóm nhạc cùng thời điểm vừa mang đến cơ hội, vừa đặt ra thách thức cho A2O. Thành công của một nhóm có thể giúp công chúng chú ý nhiều hơn đến toàn bộ thương hiệu, nhưng nếu âm nhạc và concept của hai nhóm không đủ khác biệt, hiệu ứng cộng hưởng có thể bị hạn chế.

Theo chuyên gia này, A2O cần đồng thời bảo đảm thành tích riêng cho từng nhóm và làm nổi bật những nét hấp dẫn khác biệt. Đây là yếu tố quan trọng để chiến lược ra mắt song song thực sự phát huy hiệu quả, thay vì khiến hai nhóm cạnh tranh sự chú ý của cùng một tệp khán giả.

Với Lee Soo Man, sự trở lại lần này không đơn thuần là việc giới thiệu những nghệ sĩ mới. A2O còn là phép thử đối với khả năng tiếp tục phát triển mô hình thần tượng trong bối cảnh ngành công nghiệp Kpop ngày càng cạnh tranh, đặc biệt khi các công ty giải trí phải tìm cách mở rộng sức ảnh hưởng ra ngoài thị trường Hàn Quốc.

Những thành tích ban đầu của A2O LITE và A2O SOUL cho thấy thương hiệu mới đã có được sự chú ý nhất định. Tuy nhiên, sức hút trong giai đoạn ra mắt chưa đủ để khẳng định thành công lâu dài. Các nhóm vẫn cần những sản phẩm âm nhạc có bản sắc rõ ràng, hoạt động quảng bá hiệu quả và một cộng đồng người hâm mộ đủ vững chắc để duy trì đà phát triển.

Trong thời gian tới, A2O LITE sẽ phải tìm cách củng cố lợi thế đã có, trong khi A2O SOUL cần tận dụng album đầu tay để gia tăng sự hiện diện trên thị trường. Nếu cả hai nhóm đều tạo dựng được vị thế riêng, chiến lược ra mắt đồng thời có thể trở thành động lực tăng trưởng cho toàn bộ thương hiệu.

Ngược lại, nếu sự chú ý tiếp tục tập trung vào một nhóm, A2O sẽ phải đối mặt với bài toán cân bằng nguồn lực và chiến lược phát triển giữa các nghệ sĩ trực thuộc.

Vì vậy, album SUPERSTAR dự kiến phát hành ngày 9/11 không chỉ có ý nghĩa với riêng A2O SOUL mà còn có thể trở thành dấu mốc quan trọng đối với chặng đường tiếp theo của A2O. Sau màn trở lại được chú ý của Lee Soo-man, câu hỏi đặt ra lúc này không còn đơn thuần là thương hiệu mới có thể tạo được thành tích ban đầu hay không, mà là liệu ông có thể biến những tín hiệu tích cực ấy thành thành công bền vững trong ngành công nghiệp Kpop hay không.