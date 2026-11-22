Nam ca sĩ, diễn viên Lee Seung Gi mới đây thu hút sự quan tâm khi chia sẻ về khoản quyên góp 2 tỷ won (khoảng 36 tỷ đồng) dành cho Bệnh viện Nhi thuộc Đại học Quốc gia Seoul vào năm 2022. Đáng chú ý, nam nghệ sĩ tiết lộ ban đầu anh chỉ dự định đóng góp khoảng 500 triệu won, nhưng quyết định thay đổi sau khi trực tiếp chứng kiến điều kiện điều trị tại đây.

Trong cuộc trò chuyện được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân ngày 19/11, Lee Seung Gi nhớ lại thời điểm đến thăm bệnh viện. Theo lời kể, đại diện cơ sở y tế từng đề xuất nếu anh quyên góp 2 tỷ won, một khu điều trị có thể được đặt theo tên nam nghệ sĩ. Ý tưởng này khiến anh chú ý, nhưng số tiền quá lớn nên anh quyết định tham quan bệnh viện trước khi đưa ra lựa chọn.

Lee Seung Gi gây chú ý khi tiết lộ câu chuyện phía sau khoản quyên góp 2 tỷ won.

Chứng kiến cơ sở vật chất cũ kỹ, không gian chật hẹp và điều kiện sinh hoạt thiếu thốn tại khu điều trị nhi, Lee Seung Gi không khỏi xúc động. Nam ca sĩ đặc biệt chú ý đến những phụ huynh có độ tuổi tương đương mình hoặc còn trẻ hơn nhưng phải túc trực bên con trong hoàn cảnh khó khăn. Anh cho biết tại một số phòng bệnh, người nhà thậm chí không có chỗ ngồi nghỉ ngơi, phải đứng bên giường bệnh để chăm sóc trẻ. Sau chuyến tham quan, nam nghệ sĩ quyết định nâng khoản quyên góp lên 2 tỷ won.

Câu chuyện này một lần nữa gợi nhắc đến tranh chấp giữa Lee Seung Gi và công ty quản lý cũ Hook Entertainment. Tháng 11/2022, nam ca sĩ gửi văn bản yêu cầu đối soát thu nhập, cho biết anh chưa nhận được khoản thanh toán thỏa đáng từ hoạt động phát hành nhạc số trong suốt 18 năm kể từ khi ra mắt. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt khi những thông tin liên quan đến doanh thu âm nhạc và hợp đồng quản lý của nam nghệ sĩ được công khai.

Sau đó, Hook Entertainment đã thanh toán khoảng 5,4 tỷ won tiền quyết toán mà công ty tự tính toán. Lee Seung Gi tuyên bố sẽ sử dụng khoản tiền nhận được để đóng góp cho xã hội sau khi trừ các chi phí pháp lý. Trong đó, khoản 2 tỷ won dành cho Bệnh viện Nhi thuộc Đại học Quốc gia Seoul trở thành một trong những hoạt động thiện nguyện gây chú ý nhất của nam ca sĩ. Tổng số tiền anh quyên góp từ khoản quyết toán này được ghi nhận khoảng 2,85 tỷ won.

Đáng chú ý, tranh chấp giữa hai bên vẫn tiếp tục phát sinh liên quan đến doanh thu âm nhạc sau khi hợp đồng độc quyền kết thúc. Tháng 8/2026, Tòa án Trung tâm Seoul ra phán quyết yêu cầu Hook Entertainment thanh toán thêm khoảng 690 triệu won trong vụ kiện liên quan đến khoản doanh thu chưa được phân chia. Đến ngày 29/10, cả Lee Seung Gi và công ty quản lý cũ đều nộp đơn rút kháng cáo, mở đường khép lại vụ kiện này.

Nam nghệ sĩ lựa chọn biến khoản tiền từng phải vất vả đòi lại thành món quà dành cho cộng đồng.

Nhắc lại chuyện cũ, Lee Seung Gi cho rằng những biến cố trong cuộc sống đôi khi vẫn có thể mang đến kết quả tích cực. Nam nghệ sĩ chia sẻ nếu được thanh toán đầy đủ và đúng thời điểm, có lẽ anh khó có thể quyên góp cùng lúc số tiền lớn như vậy. Anh cũng bày tỏ niềm vui khi khoản tiền từng nghĩ rằng mình sẽ không nhận lại được cuối cùng có thể được sử dụng cho những hoàn cảnh cần giúp đỡ.

Ở tuổi 39, Lee Seung Gi hiện duy trì hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất, đồng thời dành thời gian cho gia đình sau khi kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In vào năm 2023. Câu chuyện mới được chia sẻ không chỉ nhắc lại một trong những tranh chấp đáng chú ý của showbiz Hàn Quốc mà còn cho thấy cách nam nghệ sĩ lựa chọn sử dụng khoản tiền nhận được sau nhiều năm theo đuổi quyền lợi của mình.