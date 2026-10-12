Lee Seung Gi gây chú ý với tiết lộ về cuộc sống hiện tại

Lee Seung Gi là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình và chương trình giải trí. Sau khi kết hôn với Lee Da In vào năm 2023, nam nghệ sĩ hiện có cuộc sống gia đình riêng và đang trải nghiệm hành trình làm bố của hai con.

Mới đây, Lee Seung Gi thu hút sự chú ý khi chia sẻ những khó khăn trong quá trình nuôi dạy con nhỏ. Những lời tâm sự chân thật của nam nghệ sĩ về con gái 31 tháng tuổi nhận được sự đồng cảm từ các bậc phụ huynh.

Tâm sự của Lee Seung Gi về việc chăm sóc con nhận sự đồng cảm từ nhiều người.

Cụ thể, mới đây, Lee Seung Gi đăng tải video mới trên kênh YouTube cá nhân với tiêu đề "Liệu mình có xứng đáng được hưởng sự xa hoa này không?". Trong video, nam ca sĩ kiêm diễn viên thử sức làm nhân viên bán thời gian tại một khu vui chơi dành cho trẻ em. Tại đây, anh có dịp trò chuyện với phụ huynh đưa con đến vui chơi và chia sẻ những câu chuyện xoay quanh việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

Trong cuộc trò chuyện với một người mẹ có con đầu lòng 9 tháng tuổi, Lee Seung Gi tiết lộ con gái mình hiện đã 31 tháng tuổi. Nam nghệ sĩ hỏi thăm đối phương về những khó khăn trong giai đoạn chăm con nhỏ, đồng thời chia sẻ trải nghiệm cá nhân. Anh cho rằng khi trẻ bước sang giai đoạn 31 tháng tuổi, việc chăm sóc có thể còn vất vả hơn so với lúc trẻ mới 9 tháng.

Lee Seung Gi cho biết bản thân từng nghĩ giai đoạn con 9 tháng tuổi đã rất khó khăn. Tuy nhiên, nhìn lại, anh nhận ra khoảng thời gian đó vẫn tương đối dễ dàng hơn so với hiện tại. Theo nam nghệ sĩ, khi trẻ còn nhỏ, bố mẹ chủ yếu phải đối mặt với tình trạng thiếu ngủ và lịch sinh hoạt bị đảo lộn. Trong khi đó, khi trẻ lớn hơn, các bé bắt đầu hiểu được lời nói của người lớn, thậm chí ghi nhớ cả những câu nói mà bố mẹ vô tình thốt ra trong cuộc sống thường ngày.

Nam diễn viên cũng kể về tình huống khiến anh vừa bất ngờ vừa cảm nhận rõ những thử thách khi nuôi con ở độ tuổi này. Do lịch trình công việc, đôi khi anh trở về nhà muộn và không kịp gặp con trước giờ đi ngủ. Đến sáng hôm sau, con gái có thể tỏ thái độ trách móc khi nhìn thấy bố.

Lee Seung Gi hài hước chia sẻ rằng mỗi lần như vậy, cô bé thường mở to mắt nhìn bố như thể đang khiển trách. Anh thừa nhận tình huống này khiến mình không khỏi bất ngờ. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng cho biết việc dạy con nghe lời không hề đơn giản khi trẻ bước vào giai đoạn phát triển mạnh về nhận thức và tính cách.

Những chia sẻ của Lee Seung Gi cho thấy một khía cạnh đời thường khác của nam nghệ sĩ bên cạnh hình ảnh quen thuộc trên sân khấu và màn ảnh. Thay vì chỉ nói về những khoảnh khắc vui vẻ khi làm bố, anh thẳng thắn đề cập đến những tình huống khó xử mà nhiều phụ huynh có con nhỏ cũng từng trải qua.

Lee Seung Gi thẳng thắn tâm sự về những thử thách trong quá trình chăm sóc con nhỏ.

Lee Seung Gi kết hôn với nữ diễn viên Lee Da In vào tháng 4/2023. Cặp đôi hiện có hai con, một trai và một gái. Kể từ khi lập gia đình, những thông tin liên quan đến cuộc sống riêng tư của nam nghệ sĩ thường nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Qua câu chuyện mới nhất, Lee Seung Gi mang đến góc nhìn gần gũi về hành trình làm cha, đồng thời khiến nhiều phụ huynh đồng cảm với những thử thách trong quá trình nuôi dạy con ở giai đoạn đầu đời.