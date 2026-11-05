Lee Seo Jin và Ha Ji Won tái hiện phân cảnh huyền thoại trong 'Damo' sau 23 năm

Vào ngày 6 /11, chương trình tạp kỹ tối thứ Sáu My Grumpy Secretary của đài SBS sẽ phát sóng một tập phim, trong đó, hai diễn viên tái hợp với tư cách là "cặp đôi Damo" sau 23 năm, cùng nhau tái hiện một phân cảnh kinh điển từ bộ phim truyền hình Damo (đài MBC, năm 2003). Theo ê kíp sản xuất, trong một buổi ghi hình gần đây, Lee Seo Jin và Ha Ji Won đã diễn lại phân cảnh huyền thoại với lời thoại: "Nàng có đau không? Ta cũng đau lắm", khơi gợi lại những cảm xúc đầy tinh tế năm nào.

Dù đã 23 năm trôi qua, cả hai vẫn nhanh chóng nhập vai Hwangbo Yoon và Chae Ok, truyền tải trọn vẹn cảm xúc của phân cảnh gốc thông qua ánh mắt và thần thái. Sự ăn ý giữa họ mạnh mẽ đến mức các nhân viên trong đoàn làm phim cũng phải nín thở dõi theo.

Cả hai cũng sẽ cùng nhìn lại những phân cảnh đáng nhớ trong Damo và chia sẻ những câu chuyện hậu trường thú vị từ cảnh quay dưới mưa cần huy động đến ba xe chở nước, cho đến những phân cảnh đòi hỏi nguồn năng lượng mãnh liệt mà khán giả khó lòng tin là có thật. Khi chiêm ngưỡng vẻ ngoài trẻ trung của Ha Ji Won lúc mới xuất hiện, Lee Seo Jin đã bật cười trước hình ảnh chính mình với bộ râu giả, anh thốt lên: "Trông tôi chẳng khác nào một kẻ phản bội". Anh cũng tiết lộ một câu chuyện bất ngờ rằng màng nhĩ của mình suýt chút nữa đã bị tổn thương nghiêm trọng vì Ha Ji Won.

Ha Ji Won chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của bộ phim đối với bản thân: "Damo chính là một phần trong cuộc đời tôi". Cô cũng sẽ lần đầu tiết lộ những câu chuyện chưa từng kể về tác phẩm vẫn luôn giữ một vị trí quan trọng trong trái tim mình. Khi lên sóng, Damo từng tạo nên một "cơn sốt" tại Hàn Quốc, với đông đảo người hâm mộ cuồng nhiệt, đến mức tự gọi mình là những "con nghiện Damo".