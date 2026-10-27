Lee Seo Jin nhận xét về nhan sắc Ha Ji Won sau 23 năm

Sau 23 năm kể từ lần hợp tác trong Damo, Lee Seo Jin và Ha Ji Won mới có dịp tái ngộ trên một chương trình truyền hình. Đáng chú ý, nam diễn viên không ngần ngại dành những lời khen cho bạn diễn.

Cụ thể, mới đây, Lee Seo Jin chia sẻ rằng đây là lần đầu tiên anh và nữ diễn viên cùng tham gia một chương trình giải trí. Nam diễn viên bày tỏ sự vui mừng khi có cơ hội gặp lại người đồng nghiệp thân thiết sau nhiều năm.

Lee Seo Jin và Ha Ji Won hội ngộ sau 23 năm đóng phim chung.

Đặc biệt, Lee Seo Jin khiến khán giả bật cười khi nhận xét Ha Ji Won ngày càng xinh đẹp theo thời gian. Anh nói: "Ji Won bây giờ còn xinh đẹp hơn ngày xưa. Dạo gần đây, cô ấy thực sự rất đẹp".

Trước lời khen của Lee Seo Jin, diễn viên Kim Kwang Kyu lập tức trêu chọc: "Ý cậu là ngày xưa cô ấy không đẹp à?". Đứng trước câu hỏi bất ngờ, Lee Seo Jin chỉ cười và bỏ lửng câu trả lời. Tuy nhiên, anh vẫn nhấn mạnh rằng Ha Ji Won hiện tại xinh đẹp hơn rất nhiều so với trước đây.

Khi gặp lại Ha Ji Won, Lee Seo Jin vui vẻ ôm nữ diễn viên để chào hỏi. Nam diễn viên tiếp tục dành lời khen cho diện mạo của cô, cho biết nữ đồng nghiệp đang ở thời kỳ nhan sắc rực rỡ nhất.

Lee Seo Jin nhận xét Ha Ji Won đang ở giai đoạn nhan sắc rực rỡ, chín muồi.

Ha Ji Won sinh năm 1978, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm truyền hình và điện ảnh, trong đó có Secret Garden, Empress Ki và Damo. Với khả năng diễn xuất đa dạng cùng hình ảnh trẻ trung, nữ diễn viên duy trì sức hút trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Trong khi đó, Lee Seo Jin được biết đến qua các bộ phim như Damo, Yi San và nhiều chương trình giải trí thực tế. Anh thường gây ấn tượng bởi tính cách hài hước, cách nói chuyện thẳng thắn và những màn tương tác tự nhiên với đồng nghiệp.

Năm 2003, Lee Seo Jin và Ha Ji Won từng cùng tham gia bộ phim Damo của đài MBC, tác phẩm nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Sau 23 năm, màn tái ngộ của hai diễn viên trên sóng truyền hình vì thế thu hút sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là những người từng yêu mến bộ phim này.

Nhan sắc trẻ trung, cuốn hút của Ha Ji Won.