Lee Sang Yi tái ngộ Ahn Eun Jin

Lee Sang Yi sẽ góp mặt với tư cách khách mời đặc biệt trong bộ phim A Love Other Than Yours của đài KBS 2TV. Vào ngày 31/10 (giờ Hàn Quốc), đội ngũ sản xuất bộ phim thông báo: “Lee Sang Yi sẽ xuất hiện trong tập 13, phát sóng vào hôm nay”.

Lee Sang Yi tham gia làm khách mời đặc biệt trong phim nhờ tình bạn với Ahn Eun Jin, người từng là bạn cùng lớp với anh tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc.

Một bức ảnh hậu trường từ phim trường cho thấy hai người bạn học cũ cùng tạo dáng tinh nghịch trước ống kính, hé lộ mối quan hệ thân thiết đầy đáng yêu giữa họ. Trong khi đó, những hình ảnh mới được công bố từ tập phim sắp tới cho thấy, nhân vật Lee Mi Do do Ahn Eun Jin thủ vai đang ngồi đối diện với Lee Sang Yi và bình tĩnh lắng nghe anh trò chuyện. Sự tương phản trong biểu cảm của cả hai khơi gợi tò mò về nội dung cuộc trò chuyện giữa họ, cũng như vai trò mà Lee Sang Yi sẽ đảm nhận trong bộ phim này.

Để xem màn xuất hiện khách mời của Lee Sang Yi, hãy đón xem tập tiếp theo của A Love Other Than Yours vào lúc 9h20 tối ngày 31/10 (giờ Hàn Quốc).