Lee Min Ki phiên bản 'thám tử AI'

Vào ngày 28/10, đội ngũ sản xuất bộ phim truyền hình phát sóng thứ Hai - thứ Ba sắp tới trên kênh ENA đã công bố những hình ảnh của nhân vật Cha Yeon Ho (do Lee Min Ki thủ vai), một thành viên chủ chốt trong Đội Điều tra Tội phạm Giao thông (T.C.I). Dù vẫn giữ vững khả năng phân tích sắc bén, nhân vật này hứa hẹn sẽ bộc lộ một khía cạnh khác biệt thông qua các mối quan hệ với những đồng nghiệp của mình.

Crash 2 là phần tiếp theo của loạt phim Crash từng lên sóng vào năm 2024. Mùa đầu tiên đã đạt vị trí thứ hai trong số các bộ phim truyền hình có tỷ suất người xem cao nhất trên kênh ENA, nhờ khai thác đề tài tội phạm giao thông, tinh thần đồng đội giữa các điều tra viên cùng những màn rượt đuổi bằng xe đầy kịch tính. Trong mùa 2, đội điều tra tội phạm giao thông Namgangseo được mở rộng thành một đơn vị điều tra khu vực trực thuộc Cục Điều tra Quốc gia, đảm nhận việc truy bắt các tội phạm tinh vi và có tổ chức hơn trên phạm vi toàn quốc.

Nhân vật Cha Yeon Ho sở hữu khả năng phân tích xuất sắc cùng sự quan sát tỉ mỉ, giúp anh tìm ra những manh mối quan trọng. Đúng với biệt danh "AI bằng xương bằng thịt", anh luôn giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt ngay cả trong những vụ án phức tạp nhất. Trong các hình ảnh được công bố, Cha Yeon Ho đeo cặp kính tròn khi đang tập trung vào vụ án. Anh cũng xuất hiện trong bộ võ phục judo, cho thấy bản thân không chỉ rèn luyện kỹ năng điều tra mà còn chú trọng nâng cao thể lực. Ngoài ra, khoảnh khắc anh mỉm cười bên các đồng nghiệp cũng cho thấy một khía cạnh mềm mỏng hơn so với mùa 1.

Lee Min Ki chia sẻ: "Tôi rất biết ơn và hạnh phúc khi được gặp lại khán giả trong mùa 2, cùng với một dự án, một nhân vật, dàn diễn viên và đội ngũ sản xuất mà tôi vô cùng yêu mến. Nhân vật này vẫn tiếp cận các vụ án một cách kiên trì và điềm tĩnh, nhưng giờ đây anh ấy cũng đã biết rung cảm hơn trước những câu chuyện của con người. Chúng tôi sẽ phải đối mặt với những vụ án có quy mô lớn hơn và thủ đoạn tinh vi hơn so với mùa 1, chẳng hạn như các vụ lật xe buýt hay những sự cố liên quan đến xe tự lái".

Các diễn viên Kwak Sun Young, Heo Sung Tae, Lee Ho Chul và Moon Hee đều sẽ trở lại trong mùa mới, bên cạnh sự góp mặt của Jisung (nhóm NCT Dream) trong vai Ji Dae Se, tân binh trẻ tuổi nhất của đội. Crash 2 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 22h (giờ Hàn Quốc) ngày 16/11 trên kênh ENA.