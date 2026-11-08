Lee Min Jung đẹp như thời đỉnh cao, sánh đôi Lee Byung Hun gây chú ý

Lee Min Jung là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim truyền hình như Vườn sao băng, Người thừa kế sáng giá và Cặp đôi kỳ lạ. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn nhận được sự quan tâm nhờ nhan sắc trẻ trung cùng cuộc hôn nhân viên mãn bên tài tử Lee Byung Hun.

Mới đây, Lee Min Jung thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh đời thường trên trang cá nhân, kèm dòng trạng thái: "Ngắm lửa, chữa lành, lá vàng mùa thu. Giáng sinh sắp đến rồi, lâu lắm mới chụp ảnh selfie trước gương". Bài đăng nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Hình ảnh mới đây của Lee Min Jung.

Trong những hình ảnh được công bố, Lee Min Jung xuất hiện với phong cách thời trang trẻ trung, thanh lịch. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc áo khoác màu xanh kết hợp cùng đôi boots cao cổ, tạo nên tổng thể vừa thời thượng vừa cá tính.

Đáng chú ý, thiết kế trang phục giúp cô khoe đôi chân thon dài cùng vóc dáng cân đối. Ở những khung hình selfie trước gương, bà xã Lee Byung Hun tiếp tục ghi điểm với diện mạo rạng rỡ, thần thái tự nhiên.

Dù đã bước sang tuổi 44, Lee Min Jung vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và phong cách thời trang cuốn hút. Không cần trang điểm hay ăn diện cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài tươi tắn. Những khoảnh khắc đời thường của cô cũng cho thấy sức hút riêng, đặc biệt là vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Vóc dáng đáng ngưỡng mộ của Lee Min Jung.

Bên cạnh hình ảnh cá nhân, điều khiến khán giả chú ý hơn cả là khoảnh khắc Lee Min Jung sánh bước bên ông xã Lee Byung Hun. Cả hai được bắt gặp cùng nhau đi dạo vào buổi tối, tạo nên khung cảnh hẹn hò ngọt ngào.

Dù không chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng tư, những hình ảnh giản dị này vẫn phần nào cho thấy sự gắn bó của cặp đôi sau nhiều năm chung sống.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Lee Min Jung và Lee Byung Hun.

Lee Min Jung và Lee Byung Hun kết hôn vào năm 2013. Sau hơn một thập kỷ về chung nhà, cả hai có hai con, gồm một trai và một gái. Đây là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của làng giải trí Hàn Quốc bởi cả hai đều có chỗ đứng riêng trong lĩnh vực nghệ thuật.

Trong khi Lee Byung Hun tiếp tục hoạt động tích cực với các dự án điện ảnh và truyền hình, Lee Min Jung cũng duy trì sự nghiệp riêng, đồng thời thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường với người hâm mộ. Những lần xuất hiện bên nhau của hai vợ chồng luôn thu hút sự chú ý, đặc biệt khi họ thoải mái thể hiện những cử chỉ thân mật, gần gũi.

Lee Min Jung và Lee Byung Hun kết hôn vào năm 2013. (Ảnh OSEN)