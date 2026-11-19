Ngày 19/11, đài SBS chính thức xác nhận Lee Min Ho và Park Gyu Young sẽ đảm nhận hai vai chính trong bộ phim truyền hình mới mang tên Virtual Love (tên tạm). Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả khi đánh dấu màn kết hợp đáng mong đợi giữa nam tài tử đình đám và nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Hàn Quốc.

Virtual Love thuộc thể loại hài lãng mạn công sở, khai thác tình huống trớ trêu: Người sếp mà nữ chính ghét cay ghét đắng ngoài đời thực lại chính là thần tượng mà cô say mê trong thế giới ảo. Từ tiền đề thú vị này, bộ phim mở ra câu chuyện về hai con người có mối quan hệ hoàn toàn trái ngược giữa công việc và đời sống thần tượng.

Lee Min Ho và Park Gyu Young lần đầu đóng cặp trong phim mới.

Trong phim, Lee Min Ho hóa thân thành Cha Wook Hyun, Giám đốc điều hành bộ phận 1 của công ty trò chơi điện tử En-Mable. Anh là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, có tính cách lạnh lùng, khó gần và luôn đặt công việc lên hàng đầu. Tuy nhiên, cuộc sống của vị giám đốc này bất ngờ rẽ sang hướng khác khi anh ra mắt với tư cách Dan, thành viên nhỏ tuổi nhất của một nhóm nhạc thần tượng ảo.

Thông qua danh tính mới, Cha Wook Hyun dần đối diện với những ước mơ từng bị chính mình lãng quên. Sự đối lập giữa hình ảnh một vị lãnh đạo nghiêm khắc tại công ty và thần tượng ảo trên sân khấu được kỳ vọng tạo nên nhiều tình huống hài hước.

Trong khi đó, Park Gyu Young đảm nhận vai Tak So Na, nữ nhân viên cấp quản lý thuộc nhóm Kế hoạch và Xuất bản 1 của En-Mable. Cô là người thực tế, tận tâm với công việc và luôn dành nhiều tâm huyết cho những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, Tak So Na lại đặc biệt không ưa vị sếp khó tính Cha Wook Hyun.

Lee Min Ho đảm nhận vai giám đốc khó tính Cha Wook Hyun, người bất ngờ ra mắt với tư cách thần tượng ảo.

Mọi chuyện thay đổi khi cô lần đầu bước chân vào thế giới hâm mộ thần tượng. Bị Dan chinh phục, Tak So Na dần trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt mà không hề biết thần tượng mình yêu thích và vị cấp trên đáng ghét ngoài đời thực thực chất là cùng một người.

Sự tréo ngoe trong mối quan hệ giữa hai nhân vật chính chính là điểm nhấn của Virtual Love. Một bên là vị giám đốc luôn khiến nữ nhân viên khó chịu, bên còn lại là thần tượng ảo khiến cô không thể rời mắt. Khi hai thế giới tưởng chừng tách biệt bắt đầu giao nhau, những tình huống dở khóc dở cười cũng được dự đoán sẽ xuất hiện.

Đáng chú ý, đây là dự án truyền hình mới của Lee Min Ho sau nhiều vai diễn gây tiếng vang trên màn ảnh. Trong khi đó, Park Gyu Young tiếp tục có cơ hội thử sức với hình tượng nhân vật mang màu sắc hài hước, gần gũi với đời sống công sở.

Park Gyu Young hóa thân thành nữ nhân viên Tak So Na, vô tình đem lòng say mê thần tượng ảo chính là vị sếp mình ghét.

Theo thông tin từ SBS, Virtual Love dự kiến lên sóng vào nửa cuối năm 2027. Màn kết hợp giữa Lee Min Ho và Park Gyu Young cùng chủ đề thần tượng ảo đang là những yếu tố khiến bộ phim nhận được sự quan tâm ngay từ khi công bố dàn diễn viên.