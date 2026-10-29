Lee Min Ho nhận đề cử Rồng Xanh, đối đầu Jo In Sung

Ngày 28/10, ban tổ chức Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 chính thức công bố danh sách đề cử, thu hút sự chú ý của giới điện ảnh Hàn Quốc. Trong đó, Lee Min Ho trở thành một trong những cái tên đáng chú ý khi nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong The Assassin(s) của đạo diễn Hur Jin Ho.

Đây là sự ghi nhận quan trọng dành cho Lee Min Ho trong hành trình phát triển sự nghiệp điện ảnh. Vốn được biết đến rộng rãi qua những bộ phim truyền hình đình đám, nam diễn viên tiếp tục tìm kiếm dấu ấn trên màn ảnh rộng bằng một nhân vật mang màu sắc khác biệt so với hình tượng lãng mạn từng làm nên tên tuổi.

Lee Min Ho nhận đề cử Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47. Ảnh: KBS.

Theo danh sách được công bố, Lee Min Ho sẽ cạnh tranh trực tiếp với Jo In Sung trong Possible Love, Koo Kyo Hwan của Colony, Oh Jung Se trong Wild Sing và Eum Moon Suk từ Hope: Vùng tử địa. Cả năm đều là những diễn viên có kinh nghiệm và sở hữu các vai diễn được giới chuyên môn chú ý trong năm nay.

Trong The Assassin(s), Lee Min Ho đảm nhận vai Han Young Il, một nhà báo tham gia điều tra những nghi vấn xoay quanh vụ ám sát phu nhân Tổng thống Hàn Quốc năm 1974. Nhân vật được đặt giữa các luồng thông tin phức tạp, phải theo đuổi sự thật trong bối cảnh nhiều bí mật chính trị và những mối quan hệ quyền lực đan xen.

Lee Min Ho gây chú ý với vai nhà báo Han Young Il trong bộ phim chính trị, điều tra The Assassin(s). Ảnh: NSX.

Lấy cảm hứng từ vụ ám sát gây chấn động Hàn Quốc ngày 15/8/1974, The Assassin(s) khai thác hành trình điều tra và những câu hỏi chưa có lời giải về sự kiện lịch sử. Bộ phim quy tụ Park Hae Il, Yoo Hae Jin và Lee Min Ho, kết hợp yếu tố chính trị, điều tra với những xung đột cá nhân.

Dù vướng tranh luận về cách tái hiện lịch sử khi ra mắt, tác phẩm vẫn nhận được sự quan tâm tại các liên hoan phim quốc tế. The Assassin(s) được mời tham dự nhiều sự kiện điện ảnh, trong đó có Liên hoan phim quốc tế Toronto và Liên hoan phim Hàn Quốc tại Paris.

Đáng chú ý, tác phẩm được lựa chọn làm phim khai mạc Liên hoan phim Hàn Quốc tại Paris năm 2026. Theo thông tin từ đơn vị phát hành, toàn bộ vé cho suất chiếu này đã được bán hết chỉ sau ba phút mở bán, cho thấy sự quan tâm của khán giả quốc tế.

The Assassin(s) của đạo diễn Hur Jin Ho nhận tổng cộng 5 đề cử tại Rồng Xanh 2026. Ảnh: NSX.

Tại Rồng Xanh lần thứ 47, The Assassin(s) nhận tổng cộng năm đề cử, bao gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất dành cho Hur Jin Ho, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Park Hae Il, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất dành cho Lee Min Ho và Thiết kế mỹ thuật xuất sắc nhất.

Trong khi đó, đối thủ đáng chú ý của Lee Min Ho là Jo In Sung đang có một mùa giải đặc biệt thành công. Nam diễn viên không chỉ cạnh tranh giải Nam phụ nhờ Possible Love mà còn được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với Hope: Vùng tử địa.

Hai đề cử ở hai hạng mục diễn xuất khác nhau giúp Jo In Sung trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất tại Rồng Xanh năm nay. Điều này cũng khiến cuộc đối đầu giữa anh và Lee Min Ho nhận thêm sự quan tâm từ người hâm mộ điện ảnh Hàn Quốc.

Jo In Sung trở thành đối thủ đáng gờm của Lee Min Ho khi cùng tranh giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ảnh: NSX.

Trong Possible Love, Jo In Sung hợp tác với đạo diễn Lee Chang Dong cùng dàn diễn viên gồm Jeon Do Yeon, Sol Kyung Gu và Cho Yeo Jeong. Bộ phim xoay quanh hai cặp vợ chồng có hoàn cảnh sống khác biệt, buộc phải đối diện những tổn thương và khát vọng bị che giấu khi cuộc đời họ bất ngờ giao nhau.

Tác phẩm từng giành giải thưởng lớn tại Liên hoan phim Venice 2026 và tiếp tục ghi dấu ấn tại Rồng Xanh với tám đề cử. Đặc biệt, cả bốn diễn viên chính đều góp mặt trong những hạng mục diễn xuất quan trọng, cho thấy sức nặng của bộ phim trong cuộc đua năm nay.

Ngoài Lee Min Ho và Jo In Sung, giải Nam diễn viên phụ còn chứng kiến sự cạnh tranh của Koo Kyo Hwan, người cũng nhận hai đề cử diễn xuất trong cùng mùa giải, cùng Oh Jung Se và Eum Moon Suk. Điều này khiến kết quả trở nên khó dự đoán khi mỗi ứng viên đại diện cho một phong cách thể hiện khác nhau.

Cuộc đua Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Rồng Xanh 2026 quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của điện ảnh Hàn Quốc. Ảnh: KBS.

Giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47 sẽ diễn ra ngày 25/11 tại KBS Hall ở Yeouido, Seoul và được phát sóng trên KBS2.