Vào ngày 19/11, dàn diễn viên của bộ phim Virtual Love đã chính thức được công bố. Tác phẩm thuộc thể loại hài lãng mạn chốn công sở này dự kiến ​​sẽ lên sóng vào nửa cuối năm 2027.

Bộ phim đặt ra câu hỏi: "Sẽ ra sao nếu vị sếp mà bạn ghét cay ghét đắng lại chính là thần tượng mà bạn yêu thích nhất?". Phim xoay quanh câu chuyện về Cha Wook Hyun, một giám đốc công ty trò chơi với tính cách lạnh lùng, người bất ngờ hóa thân thành một thần tượng ảo và Tak So Na, một nhân viên không thể chịu nổi vị giám đốc này ngoài đời thực, nhưng lại đem lòng yêu mến hình tượng thần tượng ảo kia. Cả hai cùng bước vào một cuộc sống hai mặt đầy rủi ro.

Virtual Love khai thác chủ đề thần tượng ảo, một xu hướng đang thu hút nhiều sự chú ý trên thị trường K-pop gần đây. Với việc các nhóm thần tượng ảo như PLAVE hay ISEGYE IDOL xây dựng được cộng đồng người hâm mộ hùng hậu và trở thành một trào lưu mới trong ngành âm nhạc, bộ phim này đã đưa xu hướng đó lên màn ảnh truyền hình. Đây cũng là lần đầu tiên Lee Min Ho và Park Gyu Young hợp tác cùng nhau trong một tác phẩm lãng mạn.

Lee Min Ho vào vai Cha Wook Hyun, giám đốc phụ trách bộ phận thứ nhất tại công ty trò chơi Enmable. Là một người cầu toàn và cuồng công việc với tính cách khó gần, Cha Wook Hyun bất ngờ trở thành 'Dan', thành viên trẻ nhất của một nhóm thần tượng ảo, qua đó đối diện với những ước mơ tưởng chừng đã bị lãng quên từ lâu.

Park Gyu Young đảm nhận vai Tak So Na, trợ lý quản lý thuộc đội kế hoạch và phát hành số 1 tại Enmable. Dù rất tâm huyết với công việc nhưng cô lại không thể chịu đựng nổi vị sếp Cha Wook Hyun. Thế nhưng, Tak So Na lại vô tình phải lòng thần tượng ảo 'Dan' và lần đầu tiên trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt.

Virtual Love là tác phẩm lãng mạn mới nhất từ ​​đài SBS, đơn vị vốn đã thu hút đông đảo khán giả toàn cầu thông qua các bộ phim hài lãng mạn gần đây. Phim dự kiến ​​sẽ ra mắt vào nửa cuối năm 2027.