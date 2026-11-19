Ngày 19/11, dàn diễn viên của Virtual Love chính thức được xác nhận. Đây là bộ phim hài lãng mạn lấy bối cảnh công sở, dự kiến lên sóng vào nửa cuối năm 2027.

Bộ phim xoay quanh câu hỏi: "Điều gì sẽ xảy ra nếu người sếp mà tôi ghét lại chính là thần tượng mà tôi yêu thích?". Nội dung kể về Cha Wook Hyun, một giám đốc công ty game lạnh lùng, bất ngờ trở thành thần tượng ảo. Tak So Na, cô nhân viên không thể chịu đựng nổi sếp ngoài đời thực nhưng lại đem lòng yêu mến hình tượng thần tượng của anh trong thế giới ảo. Cả hai bị cuốn vào cuộc sống hai mặt đầy những tình huống dở khóc dở cười và không ít rắc rối.

Lee Minho và Park Gyu Young. Ảnh: Allkpop

Virtual Love khai thác chủ đề thần tượng ảo, hiện tượng đang thu hút sự chú ý của thị trường K-pop trong thời gian gần đây. Bộ phim đưa hiện tượng này lên màn ảnh nhỏ, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên Lee Min Ho và Park Gyu Young kết hợp trong một câu chuyện tình cảm lãng mạn.

Trong phim, Lee Min Ho đảm nhận vai Cha Wook Hyun, giám đốc bộ phận một tại công ty game Enmable. Là người cầu toàn, nghiêm khắc và khó tính, anh bất ngờ trở thành Dan, thành viên nhỏ tuổi nhất của một nhóm nhạc thần tượng ảo.

Sự thay đổi này buộc Cha Wook Hyun phải đối diện với những ước mơ mà anh đã lãng quên từ lâu. Lee Min Ho là gương mặt quen thuộc với khán giả trong và ngoài nước qua các tác phẩm như Pachinko, The King: Eternal Monarch và The Legend of the Blue Sea.

Trong khi đó, Park Gyu Young vào vai Tak So Na, trợ lý quản lý thuộc nhóm lập kế hoạch và xuất bản đầu tiên của công ty Enmable. Dù luôn nhiệt tình và hết mình với công việc, cô lại không có thiện cảm với cấp trên Cha Wook Hyun.

Trớ trêu thay, Tak So Na vô tình phải lòng Dan, thần tượng ảo do chính vị sếp mà cô không ưa hóa thân, rồi trở thành một người hâm mộ cuồng nhiệt. Park Gyu Young từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim thuộc các thể loại khác nhau như It's Okay to Not Be Okay, Sweet Home, Celebrity và Squid Game.

Virtual Love là dự án hài lãng mạn mới của đài SBS, đơn vị từng ghi dấu ấn với nhiều bộ phim tình cảm được khán giả quốc tế yêu thích. Tác phẩm dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2027.