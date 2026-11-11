Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin bị bắt gặp trong một buổi hẹn hò

Vào ngày 11/11, một số hình ảnh cặp đôi này đi chơi cùng nhau đã bắt đầu lan truyền trên các diễn đàn trực tuyến và mạng xã hội.

Trong những bức ảnh được công bố, cả hai xuất hiện trong trang phục đời thường thoải mái, với gương mặt được che chắn một phần bởi mũ và khẩu trang khi ghé thăm một trung tâm thương mại cùng nhiều cửa hàng khác nhau. Với chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ và màu đen, cặp đôi sánh bước bên nhau, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc. Họ còn tự nhiên nắm tay và luôn ở sát cạnh nhau trong suốt cuộc trò chuyện.

Ngoài ra, họ cũng được bắt gặp tận hưởng buổi đi chơi mà không hề đeo khẩu trang hay che chắn gương mặt, cho thấy cả hai hoàn toàn đắm chìm vào buổi hẹn hò thay vì bận tâm đến sự chú ý của những người xung quanh.

Hơn nữa, sự chênh lệch chiều cao đáng kể giữa hai người cũng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Theo hồ sơ chính thức, Lee Kwang Soo cao 1,93m, trong khi Lee Sun Bin cao 1,66m, chênh lệch tới 27cm. Khoảng cách chiều cao ấn tượng này, thể hiện rõ nét qua những bức ảnh họ đứng cạnh nhau, đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Khi nhìn thấy những bức ảnh này, cư dân mạng đã để lại nhiều bình luận: Họ hẹn hò đã chín năm rồi mà vẫn ngọt ngào quá; Chênh lệch chiều cao đúng là khiến người ta rung động; Trông họ thật hoàn hảo khi ở bên nhau; Thật tuyệt khi thấy họ vẫn hòa hợp tốt đẹp sau chừng ấy thời gian...

Đây không phải là lần đầu tiên cặp đôi này bị bắt gặp đang hẹn hò. Trước đó, vào tháng Ba, họ từng gây chú ý khi xuất hiện cùng nhau trong lúc dắt cún cưng đi dạo tại Công viên Hangang, Seoul. Khi ấy, Lee Sun Bin ngồi trên thảm dã ngoại với chiếc khẩu trang che mặt, còn Lee Kwang Soo thong thả cầm dây dắt cún cưng.

Sau đó, khi xuất hiện trên kênh YouTube, DdeunDdeun, Lee Kwang Soo đã nhắc lại sự việc tại Công viên Hangang. Trước câu hỏi đùa của người dẫn chương trình Yoo Jae-suk rằng liệu đó có phải là một chiêu trò quảng bá hay không, Lee Kwang Soo đã đáp lại: "Tại sao lại là chiêu trò quảng bá chứ?", phản ứng này đã khiến mọi người bật cười.

Được biết, Lee Kwang Soo và Lee Sun Bin lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 thông qua chương trình tạp kỹ Running Man của đài SBS. Khi tham gia với tư cách khách mời, Lee Sun Bin đã thu hút sự chú ý khi chọn Lee Kwang Soo là hình mẫu lý tưởng của mình. Từ đó, cả hai dần phát triển mối quan hệ tình cảm. Họ chính thức công khai hẹn hò vào tháng 12/2018 và vẫn duy trì mối quan hệ bền chặt trước công chúng kể từ đó đến nay.