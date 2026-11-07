Lee Know (Stray Kids) quyên góp 100 triệu won cho trại cứu hộ mèo năm thứ 2 liên tiếp

Ngày 5/11, tổ chức phi lợi nhuận Nabiya Saranghae, do Yoo Joo Yeon đứng đầu, thông báo Lee Know mới đây đã quyên góp 100 triệu won nhằm hỗ trợ chi phí điều trị và chăm sóc những chú mèo đang được tổ chức bảo trợ.

Tính cả khoản đóng góp vào năm ngoái, tổng số tiền Lee Know quyên góp cho tổ chức đã lên tới 200 triệu won.

Ảnh: JYP Entertainment

Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng để thanh toán viện phí cho những chú mèo và trang trải chi phí vận hành trung tâm cứu hộ.

Hiện tại, Nabiya Saranghae đang chăm sóc khoảng 200 chú mèo bị bỏ rơi hoặc được giải cứu.

Tổ chức cung cấp dịch vụ điều trị, chăm sóc cho những chú mèo bị bệnh, không có nơi nương tựa, đồng thời triển khai các chương trình nhận nuôi nhằm tìm kiếm những gia đình mới cho chúng.

Lee Know vốn nổi tiếng là người yêu mèo. Hiện tại, nam thần tượng đang sống cùng ba chú mèo lông ngắn Hàn Quốc có tên Soonie, Doongie và Dori.

Gần đây, anh xuất hiện trên kênh YouTube Miyaongchul's Nyangnyang Punch do bác sĩ thú y Kim Myung Chul điều hành, đồng thời chia sẻ câu chuyện về quá trình ba chú mèo trở thành thành viên trong gia đình mình.

Lee Know cho biết anh mong muốn nhận nuôi một chú mèo cần được chăm sóc nên đã đón Soonie, chú mèo lớn tuổi nhất đang được chăm sóc tại một bệnh viện thú y, về nhà.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi nhận nuôi Soonie, hình ảnh những chú mèo cần điều trị hoặc đang chờ được nhận nuôi vẫn thường xuyên xuất hiện trong tâm trí anh.

Nghĩ rằng Soonie có thể cảm thấy cô đơn, Lee Know quyết định nhận nuôi thêm một chú mèo Doongie, chú mèo này của người quen và là thành viên thứ 2 trong gia đình. Trong khi đó, Dori, chú mèo nhỏ tuổi nhất, được Lee Know nhận nuôi thông qua một trung tâm cứu hộ mèo bị bỏ rơi.

Yoo Joo Yeon bày tỏ lòng biết ơn đối với nam thần tượng: "Chúng tôi chân thành cảm ơn Lee Know vì đã tiếp tục hỗ trợ những chú mèo đang được tổ chức bảo trợ trong năm nay, sau khoản đóng góp vào năm ngoái. Chúng tôi sẽ sử dụng món quà quý giá này để điều trị cho những chú mèo bị bệnh và đảm bảo hoạt động ổn định của trung tâm cứu hộ".

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ động vật, Lee Know còn tích cực đóng góp cho cộng đồng thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện khác.

Hồi tháng 8, nam thần tượng đã quyên góp 100 triệu won nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân chịu ảnh hưởng bởi trận lũ lụt nghiêm trọng tại Nepal.

Trong khi đó, ngày 5/11, thông tin Lee Know sẽ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc vào quý I năm tới cũng được công bố. Anh sẽ trở thành thành viên đầu tiên của Stray Kids lên đường nhập ngũ.