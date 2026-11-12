Lee Know là thành viên đầu tiên của Stray Kids phát hành album solo

Lee Know (Stray Kids) chuẩn bị có màn ra mắt solo chính thức sau nhiều năm hoạt động cùng nhóm. Đáng chú ý, sản phẩm cá nhân đầu tay của nam thần tượng dự kiến được phát hành vào đầu năm 2027, ngay trước thời điểm anh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Ngày 12/11, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin Lee Know đang trong quá trình chuẩn bị cho album solo đầu tiên. Đại diện JYP Entertainment cũng xác nhận thông tin này, cho biết nam thần tượng đặt mục tiêu phát hành sản phẩm vào đầu năm 2027.

Theo các nguồn tin, Lee Know đã hoàn tất một số công đoạn quan trọng, bao gồm chụp ảnh bìa album và ghi hình một phần MV từ tháng 10. Hiện tại, nam ca sĩ đang tập trung hoàn thiện những khâu cuối cùng trước khi chính thức trình làng sản phẩm. Album được dự đoán sẽ ra mắt vào tháng 1/2027.

Đặc biệt, đây sẽ là album solo chính thức đầu tiên của một thành viên Stray Kids. Dù nhóm từng giới thiệu nhiều ca khúc cá nhân thông qua các dự án âm nhạc và mixtape, việc Lee Know phát hành album riêng vẫn đánh dấu một cột mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động của nhóm.

Sở hữu khả năng trình diễn nổi bật, kỹ năng vũ đạo ấn tượng cùng chất giọng giàu cảm xúc, Lee Know được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc âm nhạc khác biệt khi hoạt động độc lập. Việc nam thần tượng liên tục trau dồi khả năng thanh nhạc cũng khiến người hâm mộ tò mò về hướng đi nghệ thuật mà anh lựa chọn trong lần ra mắt này.

Một trong những yếu tố khiến màn debut solo của Lee Know nhận được nhiều sự quan tâm là thời điểm phát hành. Theo truyền thông Hàn Quốc, nam thần tượng dự kiến thực hiện nghĩa vụ quân sự trong quý I/2027. Như vậy, album solo có thể trở thành món quà đặc biệt mà Lee Know dành tặng người hâm mộ trước khoảng thời gian tạm vắng bóng để hoàn thành nghĩa vụ công dân.

Trước đó, nam ca sĩ từng chia sẻ rằng điều chắc chắn nhất là các thành viên Stray Kids sẽ có ngày tái hợp. Phát biểu này phần nào cho thấy sự gắn kết của nhóm trước những cột mốc quan trọng trong chặng đường hoạt động sắp tới.

Trong năm 2026, Lee Know cùng các thành viên Stray Kids tiếp tục ghi dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế. Mini album THIS & THAT phát hành hồi tháng 8 đã giúp nhóm có lần thứ 9 đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Bên cạnh đó, Stray Kids còn xuất hiện tại nhiều lễ hội âm nhạc quốc tế lớn, đồng thời tổ chức chuỗi sự kiện STRAYCITY tại Mỹ Latinh, thu hút khoảng 270.000 khán giả qua 5 đêm diễn ở 3 khu vực.

Hiện tại, nhóm cũng đang tiếp tục chuyến lưu diễn thế giới RUN IT, với lịch trình được mở rộng sang nhiều thành phố. Dự kiến từ tháng 4 đến tháng 7/2027, Stray Kids sẽ lần lượt biểu diễn tại Yokohama và các thành phố lớn ở châu Âu như Paris, London, Barcelona, Milan.

Giữa lịch trình hoạt động sôi nổi của nhóm, màn ra mắt solo của Lee Know được xem là dấu mốc đáng chú ý, không chỉ mở ra chương mới trong sự nghiệp cá nhân mà còn mang đến cơ hội để nam thần tượng thể hiện rõ hơn màu sắc nghệ thuật của mình.