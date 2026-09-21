Lee Kang-in thổi bùng tranh cãi ở derby Madrid

Lee Kang-in gây tranh cãi ở trận gặp Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Trong hiệp một trận derby Madrid ở vòng 7 La Liga tối 20/9, các cầu thủ Real tỏ ra bất mãn khi cho rằng Cuti Romero và Lee Kang-in đã có những pha vào bóng nguy hiểm, qua đó cần nhận hình phạt nghiêm khắc hơn từ trọng tài chính.

Đáng chú ý là tình huống xảy ra ngay trước giờ nghỉ. Lee có pha vào bóng từ phía sau nhằm vào tiền vệ Federico Valverde ở khu vực giữa sân, ngay trước mắt trọng tài Arias. Dù ông vua áo đen lập tức cho Real hưởng quả đá phạt, tiền vệ Atletico lại không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào.

Khoảnh khắc Lee phạm lỗi nguy hiểm với Valverde.

Quyết định này nhanh chóng gây tranh cãi. Hình ảnh quay chậm cho thấy gầm giày của Lee tác động trực tiếp vào mắt cá chân Valverde, khiến chân của tiền vệ Real bị xoắn mạnh khi va chạm. Valverde lập tức quay lại phản ứng, nhưng trọng tài vẫn giữ nguyên quyết định ban đầu.

Jude Bellingham cùng các cầu thủ Real tỏ rõ sự không hài lòng trước cách điều hành trận đấu. Những hình ảnh từ truyền hình cũng cho thấy mức độ nguy hiểm của pha vào bóng rõ ràng hơn so với những gì trọng tài có thể quan sát trực tiếp.

Valverde và Lee từng đối đầu nảy lửa tại World Cup 2022.

Valverde và Lee không phải lần đầu có màn đối đầu nảy lửa. Tại World Cup 2022, Valverde từng có cú tắc bóng mạnh từ phía sau đối với Lee, khiến tuyển thủ Hàn Quốc nằm sân đau đớn. Đáng chú ý, Valverde sau đó còn hét vào mặt Lee và có động thái khiêu khích đối thủ.

Trở lại trận derby Madrid, Atletico giành chiến thắng 2-1 nhờ các bàn thắng của Alejandro Grimaldo và Jonathan David, trong khi Antonio Rudiger ghi bàn duy nhất cho Real. Kết quả này giúp Atletico vượt qua Real để vươn lên vị trí thứ hai tại La Liga, kém đội dẫn đầu Barcelona 5 điểm.

Cầu thủ Atletico khóc nức nở Sau khi thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước Real Sociedad ở chung kết Copa del Rey rạng sáng 19/4, các cầu thủ Atletico Madrid suy sụp và không kìm được nước mắt.