Lee Kang-in thành 'món hời' của Atletico

Lee Kang-in chứng tỏ giá trị tại Atletico.

Thống kê từ đầu mùa chỉ ra Lee dẫn đầu Atletico ở nhiều chỉ số quan trọng, bao gồm 16 cú sút trúng đích, 38 pha thắng tranh chấp và 16 lần rê bóng thành công. Anh cũng nằm trong nhóm cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất đội (8 lần), ngang bằng Marcos Llorente.

Những con số cho thấy đóng góp của Lee không chỉ giới hạn ở khả năng sáng tạo. Tiền vệ người Hàn Quốc thường xuyên chủ động cầm bóng, đột phá và tạo ra sức ép lên hàng phòng ngự đối phương. Khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp giúp anh trở thành phương án đáng chú ý trong những tình huống Atletico cần tạo ra khác biệt.

Đáng chú ý, Lee ghi bàn trong trận ra mắt Atletico trước Malaga. Pha lập công phần nào cho thấy sự tự tin và khả năng dứt điểm bằng chân trái của cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Valencia.

Ở thống kê sút trúng đích, Lee đang dẫn đầu với 16 lần, xếp trên Alex Baena (15 lần) và Jonathan David (12). Đây là cơ sở cho thấy tiền vệ người Hàn Quốc tích cực tham gia vào các tình huống tấn công, thay vì chỉ đóng vai trò hỗ trợ đồng đội.

Lee có vai trò quan trọng tại Atletico. Ảnh: Reuters.

Khả năng tranh chấp cũng là điểm đáng chú ý. Lee có 38 lần giành chiến thắng trong các pha đối đầu, thành tích nổi bật bên cạnh Giuliano Simeone, con trai của HLV Diego Simeone. Dù không sở hữu thể hình vượt trội, tuyển thủ Hàn Quốc vẫn thể hiện sự quyết liệt và sẵn sàng tham gia vào những tình huống đòi hỏi cường độ cao.

Về khả năng rê bóng, Lee tiếp tục chứng minh giá trị với 16 lần vượt qua đối thủ thành công, nhiều hơn chân sút chủ lực Julian Alvarez 2 lần. Những pha đi bóng trực diện khiến anh trở thành mối đe dọa thường trực, đồng thời buộc đối phương phải sử dụng những tình huống phạm lỗi để ngăn chặn.

Trước những nghi ngờ về giá trị thương mại của bản hợp đồng, màn trình diễn của Lee đang mang đến câu trả lời rõ ràng. Bản hợp đồng trị giá 35 triệu euro không chỉ thu hút sự chú ý nhờ danh tiếng tại quê nhà, mà còn có những đóng góp chuyên môn cụ thể cho Atletico.

Khoảnh khắc thất thần của Lee Kang-in Phản ứng đầy thất vọng của Lee Kang-in sau trận thua Nam Phi 0-1 sáng 25/6 thu hút sự chú ý của người hâm mộ Hàn Quốc.