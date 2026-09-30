Lee Jung Shin (CNBLUE) đem lại cảm giác 'chữa lành' ngày cuối tháng Chín

Bộ phim truyền hình sắp lên sóng vào tối thứ Tư - thứ Năm của đài MBN mang tên What a Boss Wants vừa tung ra những hình ảnh mới của Lee Jung Shin (CNBLUE) trong vai diễn của mình.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết mạng cùng tên, What a Boss Wants là bộ phim lãng mạn xoay quanh Kwon Do Hyuk (Sung Hoon), một tài phiệt mắc chứng mất vị giác, người lên đường tìm kiếm người phụ nữ có giọng hát mà anh từng nghe qua một album và Lee Eun Chae (Oh Se Young), giọng ca chính của một ban nhạc indie, người trở thành biến số duy nhất trong cuộc sống vốn dĩ hoàn hảo của anh.

Trong những bức ảnh mới được công bố, Lee Jung Shin hóa thân thành Moon Tae Kyung, một bác sĩ nhi khoa điển trai và ấm áp. Nụ cười rạng rỡ của anh phản ánh tính cách vui vẻ, dễ gần của nhân vật Moon Tae Kyung, người luôn thoải mái khi giao tiếp với bất kỳ ai.

Ngoài ra, khi không khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, Lee Jung Shin vẫn chinh phục người xem với nhiều phong cách đa dạng, từ áo khoác denim đến áo khoác da, toát lên vẻ ngoài vừa trẻ trung, năng động, lại vừa ấm áp. Kiểu tóc bồng bềnh cùng ánh mắt dịu dàng càng làm nổi bật nét quyến rũ đặc trưng tựa như "chú cún con" của anh.

Đội ngũ sản xuất chia sẻ: “Diễn viên Lee Jung Shin đang thể hiện một cách tự nhiên sức hút độc đáo của nhân vật Moon Tae Kyung nhờ phong thái nhẹ nhàng và nguồn năng lượng tươi sáng. Hãy cùng đón chờ màn thể hiện của Lee Jung Shin khi anh bộc lộ một khía cạnh mới mẻ qua vai diễn Moon Tae Kyung, một ‘chàng trai hoàn hảo về mọi mặt’ (hexagonal man), người không chỉ sở hữu ngoại hình và năng lực xuất sắc mà còn có sự chu đáo, luôn biết đặt người khác lên trên hết”. What a Boss Wants dự kiến ​​sẽ ra mắt vào ngày 11/11.