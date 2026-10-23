Lee Jung Jae và Moon Ga Young đàm phán đóng phim mới

Sau nhiều năm ghi dấu ấn qua những dự án điện ảnh và truyền hình đình đám, Lee Jung Jae có khả năng trở lại màn ảnh rộng trong một dự án mới đáng chú ý. Ngày 22/10, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên đã nhận được lời mời tham gia Sparrow (tên tạm thời), bộ phim do đạo diễn Choi Dong Hoon thực hiện. Theo đại diện công ty quản lý Artist Company, Lee Jung Jae hiện đang xem xét kịch bản và chưa xác nhận tham gia.

Thông tin này thu hút sự quan tâm bởi Choi Dong Hoon không phải cái tên xa lạ với Lee Jung Jae. Trước đó, nam diễn viên từng góp mặt trong hai bộ phim của vị đạo diễn này là The Thieves (2012) và Assassination (2015). Cả hai tác phẩm đều quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng, đồng thời góp phần tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trong sự nghiệp điện ảnh của Lee Jung Jae.

Nếu màn tái hợp được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên sau 11 năm Lee Jung Jae làm việc trở lại với Choi Dong Hoon kể từ Assassination. Khoảng thời gian dài giữa hai lần hợp tác khiến dự án mới nhận được sự chú ý, nhất là khi cả hai đều đã có thêm nhiều trải nghiệm và dấu mốc trong sự nghiệp. Sự kết hợp giữa một diễn viên giàu kinh nghiệm và đạo diễn nổi tiếng với những tác phẩm có quy mô lớn cũng mở ra kỳ vọng về một dự án điện ảnh đáng chú ý.

Sparrow được giới thiệu là bộ phim pha trộn nhiều thể loại, kết hợp yếu tố gián điệp, bí ẩn và hình sự. Đây là hướng khai thác có thể tạo điều kiện để câu chuyện phát triển qua nhiều lớp tình tiết, đồng thời đặt các nhân vật vào những tình huống khó đoán. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về nội dung cũng như vai diễn dành cho Lee Jung Jae hiện chưa được công bố.

Bên cạnh nam diễn viên, Moon Ga Young cũng được đưa tin đã nhận được lời mời tham gia bộ phim. Nếu cả hai cùng xác nhận góp mặt, Sparrow sẽ có thêm một gương mặt đáng chú ý trong dàn diễn viên. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, sự tham gia của cả Lee Jung Jae và Moon Ga Young vẫn chưa chính thức được xác nhận.

Theo kế hoạch, Sparrow dự kiến khởi quay trong nửa đầu năm 2027. Với khả năng tái hợp sau hơn một thập kỷ của Lee Jung Jae và Choi Dong Hoon, bộ phim đang trở thành dự án được quan tâm ngay từ giai đoạn chuẩn bị. Những thông tin tiếp theo về dàn diễn viên, nội dung và lịch trình sản xuất sẽ quyết định mức độ kỳ vọng dành cho lần hợp tác này.