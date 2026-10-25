Lee Jung Jae tiết lộ điều vẫn giấu kín về 'Squid Game' mùa 3

Vào ngày 24/10, sự kiện mang tên "Kỷ niệm 10 năm Netflix tại Hàn Quốc: 'Netflix Party!'" đã diễn ra tại Culture Depot ở Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul. Trong phần "10 năm Netflix", nhìn lại chặng đường một thập kỷ của nền tảng này tại Hàn Quốc, các 'ngôi sao' của Squid Game là Lee Jung Jae, Lee Byung Hun và Park Hae Soo đã xuất hiện để thảo luận về loạt phim này.

Trong dịp này, ba diễn viên đã cùng xem lại một số phân cảnh mang tính biểu tượng nhất của loạt phim và chia sẻ những câu chuyện hậu trường trong quá trình ghi hình. Sự chú ý đặc biệt đổ dồn vào phân cảnh cuối cùng của mùa 3, khi nhiều người tò mò muốn biết Lee Jung Jae, nam chính thủ vai Seong Gi-hun, cảm nhận thế nào về cái kết này. Anh đưa ra hai góc nhìn khác biệt: Một là dưới tư cách diễn viên hóa thân vào nhân vật, và hai là dưới tư cách một khán giả theo dõi loạt phim.

Sau khi giới thiệu đây là một trong những phân cảnh yêu thích nhất của Lee Jung Jae, người dẫn chương trình Kim Shin Young đã hỏi anh về suy nghĩ đối với cái kết đó. Lee bắt đầu bằng chia sẻ: "Tôi có những suy nghĩ ở cả góc độ diễn viên lẫn góc độ khán giả".

Ở góc độ diễn viên, anh cảm thấy cái kết đã truyền tải thông điệp cốt lõi của loạt phim một cách vô cùng rõ ràng: "Với tư cách là diễn viên, tôi thấy việc kết thúc ngay tại đó giúp thông điệp được truyền tải một cách đầy mạnh mẽ".

Ở chiều ngược lại, dưới góc độ khán giả, anh thừa nhận mình từng hy vọng câu chuyện sẽ còn tiếp diễn: "Là một khán giả, tôi đã tự hỏi: Họ thực sự kết thúc một loạt phim thành công như vậy ngay tại đây sao?. Tôi tự hỏi, liệu quyết định kiên quyết của đội ngũ sản xuất, chọn dừng lại thay vì tiếp tục từ mùa 3 sang mùa 4 có phải là một nước đi có chủ đích nhằm khiến khán giả vẫn còn cảm thấy mong chờ hơn nữa hay không?".

Dù bản thân vẫn còn chút tiếc nuối, anh bày tỏ sự tôn trọng đối với quyết định của đạo diễn Hwang Dong-hyuk: "Là một diễn viên tham gia dự án, tôi vừa bất ngờ, vừa vô cùng ngưỡng mộ cách đạo diễn Hwang Dong-hyuk, người đảm nhận cả vai trò đạo diễn lẫn biên kịch đã đưa ra quyết định dứt khoát để đặt một dấu chấm kết thúc đầy mạnh mẽ và trọn vẹn cho thông điệp mà ông muốn gửi gắm đến khán giả".

Kim Shin Young cũng bày tỏ sự thấu hiểu đối với quyết định của đội ngũ sản xuất về cách khép lại loạt phim: "Tôi cho rằng, tất cả nằm ở lòng dũng cảm. Họ đã đủ can đảm để khép lại một tác phẩm xuất sắc đến như vậy".

Squid Game là loạt phim chủ chốt của Netflix, đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Lee Jung Jae đảm nhận vai chính Seong Gi Hun trong loạt phim này. Với màn thể hiện trong Squid Game, Lee Jung Jae đã giành được cả giải Emmy lẫn giải thưởng của Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh (SAG).