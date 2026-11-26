Tối 25/11, lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 47 diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Trong đêm trao giải, giải Cống hiến được dành để vinh danh những đóng góp của Ahn Sung Ki đối với nền điện ảnh Hàn Quốc.

Đảm nhận vai trò người trao giải, Lee Jung Jae mở đầu bằng lời chia sẻ: "Người nhận giải hôm nay không thể có mặt tại đây". Nam diễn viên sau đó nhắc đến cách công chúng gọi Ahn Sung Ki là "diễn viên quốc dân". Theo Lee Jung Jae, đàn anh luôn cảm thấy ngượng ngùng trước danh xưng này và chỉ thích được mọi người gọi đơn giản là diễn viên.

Lee Jung Jae nghẹn ngào trao giải cho cố diễn viên Ahn Sung Ki tại Rồng Xanh. (Ảnh từ Chosun)

Lee Jung Jae cho biết anh thường nhớ đến cố diễn viên Ahn Sung Ki qua bộ phim Radio Star. Từ những kỷ niệm tại phim trường, nam diễn viên bày tỏ sự kính trọng dành cho người tiền bối luôn tận tâm với công việc và mọi người xung quanh.

"Ông ấy luôn đến phim trường sớm hơn bất kỳ ai. Từ các tiền bối cho đến người trẻ nhất trong đoàn, ông đều quan tâm từng người một. Ông không cố dạy dỗ ai nhưng chỉ cần ở bên cạnh, mọi người tự nhiên cũng học được nhiều điều", Lee Jung Jae chia sẻ.

Những lời tưởng nhớ chân thành khiến Lee Jung Jae không giấu được cảm xúc. Nam diễn viên nhiều lần nghẹn ngào, thậm chí có lúc phải dừng lại vì không thể tiếp tục nói. Hình ảnh tài tử bật khóc trên sân khấu khi nhắc về người đồng nghiệp quá cố trở thành một trong những khoảnh khắc xúc động của lễ trao giải năm nay.

Con trai thứ hai của Ahn Sung Ki là Ahn Philip thay mặt cha nhận. Trong bài phát biểu, anh cho biết đã suy nghĩ rất nhiều về những lời mà cha có thể nói nếu trực tiếp đứng trên sân khấu nhận giải.

Ahn Philip sau đó thay cha gửi lời cảm ơn, đồng thời bày tỏ tình cảm dành cho người nghệ sĩ mà anh luôn kính trọng. Khoảnh khắc đại diện gia đình nhận giải thưởng cũng khiến nhiều người xúc động.

Khán giả xúc động khi cố diễn viên Ahn Sung Ki được vinh danh ở lễ trao giải Rồng Xanh. (Ảnh từ Chosun)

Ahn Sung Ki qua đời vào tháng 1 năm nay. Sự vinh danh tại Rồng Xanh lần thứ 47 là lời tri ân dành cho sự nghiệp lâu dài của Ahn Sung Ki, người được xem là một trong những biểu tượng của điện ảnh Hàn Quốc.