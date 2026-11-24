Mới đây, Lee Joon Hyuk thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong video hậu trường hai tập 7 và 8 của bộ phim The Remarried Empress. Tại đây, nam diễn viên tiết lộ lý do nhận lời tham gia tác phẩm, đồng thời chia sẻ những trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu làm việc cùng Lee Jong Suk.

Trong phim, Lee Joon Hyuk đảm nhận vai Warton III, quốc vương của Vương quốc phía Tây và là anh trai ruột của hoàng tử Heinrey do Lee Jong Suk thủ vai. Dù chỉ xuất hiện với vai trò khách mời đặc biệt, nhân vật của nam diễn viên vẫn nhận được sự chú ý nhờ mối liên hệ trực tiếp với tuyến nhân vật trung tâm.

Lee Joon Hyuk tiết lộ được Lee Jong Suk ngỏ lời mời tham gia phim.

Chia sẻ về cơ duyên tham gia dự án, Lee Joon Hyuk cho biết: "Diễn viên Lee Jong Suk đã ngỏ lời với tôi nên tôi quyết định nhận lời xuất hiện đặc biệt". Anh cũng dành lời khen cho sự chuẩn bị của đạo diễn, Lee Jong Suk cùng toàn bộ ê-kíp. Theo nam diễn viên, mọi người đều làm việc chuyên nghiệp, giúp anh có được trải nghiệm quay phim thoải mái.

Đáng chú ý, Lee Joon Hyuk và Lee Jong Suk vốn cùng trực thuộc một công ty quản lý nhưng đây là lần đầu tiên cả hai có cơ hội hợp tác trong một dự án. Nam diễn viên thừa nhận khoảnh khắc gặp Lee Jong Suk trên phim trường mang đến cảm giác "như một giấc mơ". Về phía Lee Jong Suk, anh cũng chia sẻ cảm giác tương tự khi lần đầu đứng chung khung hình với đàn anh.

Trước đó, ngày 19/11, Lee Joon Hyuk từng đăng tải một số hình ảnh hậu trường của The Remarried Empress lên trang cá nhân. Trong loạt ảnh, nam diễn viên xuất hiện với trang phục mang phong cách hoàng gia, đứng giữa bối cảnh cung điện được đầu tư công phu. Những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người theo dõi nguyên tác và bộ phim.

The Remarried Empress thuộc thể loại tình cảm giả tưởng, xoay quanh Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah). Sau khi Hoàng đế Sovieshu (Ju Ji Hoon) yêu nữ nô lệ Rashta (Lee Se Young) và yêu cầu ly hôn, Navier quyết định chấp thuận với điều kiện được tái hôn cùng Hoàng tử Heinrey của Vương quốc phía Tây (Lee Jong Suk).

Lee Joon Hyuk và Lee Jong Suk lần đầu hợp tác trong The Remarried Empress.

Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Shin Min Ah, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk và Lee Se Young. Bên cạnh tuyến tình cảm hoàng gia, bộ phim còn thu hút sự chú ý nhờ bối cảnh xa hoa, tạo hình cầu kỳ cùng những mối quan hệ đan xen giữa các nhân vật.

Về phía Lee Joon Hyuk, nam diễn viên tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật qua nhiều dự án điện ảnh và truyền hình. Trong năm 2026, anh góp mặt trong phim điện ảnh The King's Warden, series Netflix The Art of Sarah và dự án Lottery 1st Prize Goes to Work. Sự xuất hiện đặc biệt bên cạnh Lee Jong Suk lần này tiếp tục mang đến một dấu ấn đáng chú ý trong hoạt động diễn xuất của nam tài tử.