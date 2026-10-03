Lee Joon Gi tái xuất sau 3 năm, hóa người cha liều mình cứu con gái

Bộ phim "KiDnap GAME" của Channel A, khởi chiếu ngày 6/10, xoay quanh một loạt vụ bắt cóc chưa từng có xảy ra đồng thời tại 7 thành phố châu Á gồm Seoul, Tokyo, Đài Bắc, Singapore, Bangkok, Manila và Naha.

Đây là dự án hợp tác giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông.

Bộ phim nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ quốc tế, đặc biệt sau khi Lee Joon Gi được phát hiện đang quay phim tại Đài Loan cùng nam diễn viên Nhật Bản Kentaro Sakaguchi.

Ảnh: Instagram kiDnap GAME

"KiDnap GAME" đánh dấu bộ phim truyền hình mới đầu tiên của Lee Joon Gi sau ba năm, kể từ loạt phim lịch sử giả tưởng "Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun".

Sau khi xây dựng sự nghiệp với nhiều tác phẩm thuộc các thể loại lịch sử, hành động và kinh dị, Lee Joon Gi tiếp tục trở lại với dòng phim hành động, nhưng lần này nhân vật của anh được khai thác thêm chiều sâu thông qua chủ đề tình phụ tử.

Trong phim, Lee Joon Gi đảm nhận vai Han Ki Joo, một bác sĩ phẫu thuật thiên tài bị cuốn vào một trò chơi chết người sau khi cô con gái nhỏ bị bắt cóc.

Dù từng cứu sống vô số bệnh nhân, Han Ki Joo lại phải đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan tàn khốc: để cứu con gái, anh có thể phải hy sinh một người khác.

Ảnh: Allkpop

Con gái trở thành động lực duy nhất để Han Ki Joo chiến đấu. Dù hiện đã ngoài 40 tuổi và vẫn độc thân, Lee Joon Gi từng nhiều lần thể hiện những cảm xúc của một người cha thông qua diễn xuất.

Cách đây 13 năm, khi ở độ tuổi 30, anh từng đóng chính trong "Hai Tuần", vào vai một người đàn ông bị buộc tội giết người oan và tuyệt vọng chiến đấu để cứu con gái.

Với vai diễn Han Ki Joo, Lee Joon Gi được cho là đã vượt ra ngoài kịch bản và xây dựng một câu chuyện nền giàu cảm xúc. Đạo diễn Yusuke Kato cũng trao cho nam diễn viên nhiều không gian để tự diễn giải và thể hiện nhân vật.

Khi câu chuyện đẩy Han Ki Joo vào những tình huống ngày càng khắc nghiệt, cảm xúc của Lee Joon Gi cũng trở nên mãnh liệt hơn.

Một số cảnh trong phim được cho là đã phát triển thông qua những màn ứng biến của nam diễn viên ngay trên phim trường.

Ảnh: Allkpop

Đoàn làm phim cần một diễn viên vừa có khả năng thể hiện thế giới nội tâm phức tạp của Han Ki Joo, vừa có thể xử lý nhiều ngôn ngữ và sở hữu sức hút phù hợp với một tác phẩm hướng tới khán giả trên toàn châu Á.

Lee Joon Gi cuối cùng trở thành lựa chọn hàng đầu, nhận được sự đồng thuận từ cả ba công ty sản xuất.

Trong quá trình ghi hình, nam diễn viên sử dụng tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Anh khi làm việc cùng Kentaro Sakaguchi, Gua Ah Yan cùng các diễn viên khác. Bên cạnh diễn xuất, anh còn trực tiếp đảm nhận những cảnh hành động đòi hỏi thể lực cao.

Đạo diễn Yusuke Kato dành nhiều lời khen cho màn thể hiện của Lee Joon Gi: "Lee Joon Gi chính là diễn viên mà tôi hằng tưởng tượng. Từ lúc máy quay bắt đầu hoạt động, anh ấy đã mang đến một màn trình diễn bùng nổ nhưng cũng rất chi tiết, khiến người xem không thể rời mắt."

Ông nói thêm: "Nỗi sợ hãi và đau đớn mà Han Ki Joo cảm thấy sau khi con gái bị bắt cóc rất sống động đến nỗi tôi đã khóc nhiều lần khi xem anh ấy diễn xuất trên phim trường".

Diễn viên Lee Joon Gi. Ảnh: Namooactors Entertainment

Han Ki Joo chỉ là một bác sĩ bình thường trước khi bất ngờ bị đẩy vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, những cảnh hành động của Lee Joon Gi trong "KiDnap GAME" cũng được kỳ vọng sẽ mang màu sắc khác, khi nhân vật phải chiến đấu trong hoàn cảnh của một người không được đào tạo để đối phó với những tình huống sinh tử.

Việc Lee Joon Gi trở lại màn ảnh nhỏ sau ba năm với một vai diễn xoay quanh tình phụ tử khiến "KiDnap GAME" trở thành dự án đáng chú ý. Khán giả sẽ phải chờ xem nam diễn viên mang đến khía cạnh mới nào khi hóa thân thành một người cha sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để cứu con gái.

Phim "KiDnap GAME" sẽ chính thức lên sóng vào ngày 6/10.