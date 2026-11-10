Lee Joon Gi đối mặt trò chơi sinh tử mới cùng Sakaguchi Kentaro

“kiDnap GAME” là bộ phim giật gân xoay quanh vụ bắt cóc diễn ra đồng thời tại 7 thành phố châu Á gồm Seoul, Tokyo, Đài Bắc, Singapore, Bangkok, Naha và Manila. Câu chuyện theo chân 7 người bị cuốn vào trò chơi sinh tồn chết chóc, mỗi người phải hoàn thành nhiệm vụ riêng để cứu người thân và bảo toàn mạng sống.

Trong tập trước, những món đồ được tìm thấy bên cạnh các nạn nhân bị loại đã trở thành manh mối quan trọng. Đầu tiên là đồng xu 1 peso được đặt trong tay cháu gái của Miguel Garcia (Joel Torre), người chơi tại Manila thất bại trong nhiệm vụ chuẩn bị 10 triệu peso tiền mặt. Tiếp đó, bánh mì ngâm rượu vang xuất hiện bên cạnh người tình của Am Thanawan (Narupornkamol Chaisang), sau khi cô không thể phanh phui một đường dây buôn bán ma túy. Cuối cùng, son môi được phát hiện trên môi người chồng đã qua đời của Christina Lin (Alice Ko), người chơi tại Đài Bắc thất bại trong nhiệm vụ công khai video riêng tư.

Đáng chú ý, những món đồ này được kết nối với hình ảnh đồng tiền vàng, ly rượu vang và quả táo đỏ trong đoạn mở đầu phim. Mỗi khi một người chơi bị loại, cảnh kết thúc lại xuất hiện hình ảnh lọ tiền vàng vỡ tan, ly rượu vang bị đập vỡ hoặc quả táo đỏ thối rữa. Những món đồ đặt cạnh cánh hoa hồng đỏ cho thấy hung thủ dường như đã chuẩn bị dấu hiệu nhận diện riêng cho từng nạn nhân.

Bên cạnh những vụ loại bỏ bí ẩn, bộ phim bắt đầu hé lộ mối liên hệ giữa các nhân vật. Han Ki Joo (Lee Joon Gi), bác sĩ tại Seoul, bất ngờ nhớ lại một sự việc ở Tokyo 5 năm trước sau khi nhìn thấy con trai của Christina Lin. Thời điểm đó, anh làm việc tại một bệnh viện ở Tokyo và từng trực tiếp điều trị cho một đứa trẻ nhập viện vì bỏng. Đáng chú ý, thám tử Niide Toshiro (Sakaguchi Kentaro) cũng có phản ứng đặc biệt khi nghe nhắc đến cụm từ “Tokyo 5 năm trước”, hé lộ một mối liên hệ bí ẩn giữa hai người đàn ông.

Sự xuất hiện của nhân vật mới càng khiến câu chuyện thêm phức tạp. Một chàng trai trẻ bí ẩn do Sho Kasamatsu thủ vai, từng phục kích thám tử cấp dưới của Niide Toshiro trước khi xuất hiện tại một đài truyền hình ở Tokyo, bất ngờ tiếp cận phóng viên Isobe Akina (Sae Okazaki) và đề nghị cung cấp cho cô một câu chuyện độc quyền. Thân phận cũng như mục đích thực sự của người này vẫn chưa được tiết lộ.

Trong khi đó, Niide Toshiro đang ở Đài Bắc bất ngờ nhận được lời đe dọa từ hung thủ: “Vì anh cứ làm những việc vô ích nên tôi đã chuẩn bị một sân chơi mới dành riêng cho anh”. Thông điệp này cho thấy thám tử người Nhật đã trở thành mục tiêu trực tiếp của kẻ đứng sau trò chơi.

Với những manh mối liên tục xuất hiện, “kiDnap GAME” đang dần kết nối các vụ án tại nhiều thành phố thành một mạng lưới bí mật. Đặc biệt, sự kiện ở Tokyo 5 năm trước được kỳ vọng sẽ trở thành nút thắt quan trọng, mở ra sự thật về mối liên hệ giữa Han Ki Joo, Niide Toshiro và trò chơi sinh tồn chết chóc.