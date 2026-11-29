Mới đây, Lee Jong Suk tham gia một chương trình và chia sẻ nhiều trải nghiệm khi tham gia dự án phim cổ trang giả tưởng The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn).

Đáng chú ý, Lee Jong Suk dành nhiều lời có cánh cho Joo Ji Hoon, người đảm nhận vai Sovieshu trong phim. Nhắc đến cảnh hai nhân vật xảy ra xung đột và đấu kiếm, Lee Jong Suk tiết lộ ê-kíp đã trực tiếp trao đổi, phối hợp các động tác ngay tại trường quay trước khi ghi hình. Điều này khiến anh có nhiều ấn tượng về quá trình làm việc cùng đàn anh.

Lee Jong Suk công khai khen ngợi, ngưỡng mộ Joo Ji Hoon.

Nam diễn viên cho biết Joo Ji Hoon là người có khả năng dẫn dắt không khí trường quay. Trong quá trình diễn xuất, đàn anh còn chủ động đưa ra những đề xuất nhằm giúp cảnh quay trở nên thú vị hơn. Lee Jong Suk kể lại: "Khi diễn cùng tiền bối, tôi cảm nhận được khả năng dẫn dắt trường quay của anh ấy. Anh ấy từng đề nghị rằng: 'Hay là tôi ngã xuống một cách hài hước ở đoạn này thì sao?'".

Từ trải nghiệm đó, Lee Jong Suk nhận xét Joo Ji Hoon là một diễn viên rất tuyệt vời. Điều khiến anh đặc biệt nể phục nằm ở cách đàn anh nhìn nhận tổng thể tác phẩm thay vì chỉ tập trung vào nhân vật của mình.

Lee Jong Suk cho rằng dù những phân cảnh giữa các nhân vật có tính cạnh tranh, Joo Ji Hoon vẫn không đặt nặng việc thể hiện bản thân mà luôn cân nhắc điều gì phù hợp với mạch phim. Anh đánh giá đây là góc nhìn đáng ngưỡng mộ của một diễn viên.

Bên cạnh câu chuyện về Joo Ji Hoon, Lee Jong Suk cũng tiết lộ quá trình chuẩn bị cho cảnh khiêu vũ cùng Navier (Shin Min Ah đóng). Theo nam diễn viên, cả hai đã dành khoảng một tháng rưỡi để luyện tập cho phân đoạn nhảy waltz tại lễ hội năm mới.

Đây là cảnh quay có thời lượng khá dài nên đòi hỏi hai diễn viên phải phối hợp nhịp nhàng. Lee Jong Suk cho biết họ cùng tập luyện tại phòng tập, đồng thời thường xuyên nhắc nhở nhau về những động tác tiếp theo nếu chẳng may quên bài.

Lee Jong Suk và Shin Min Ah.

Khi được hỏi về điểm tương đồng giữa bản thân và nhân vật Heinrey trong phim, Lee Jong Suk cho biết nhân vật này sở hữu sự điềm tĩnh và nét tinh quái riêng. Tuy nhiên, đây lại không phải những tính cách vốn có của anh ngoài đời. Nam diễn viên thừa nhận bản thân phải chú ý nhiều hơn đến cách thể hiện Heinrey so với những vai diễn khác, bởi nhân vật có nhiều nét tính cách khác biệt với con người thật của anh.

Những chia sẻ của Lee Jong Suk phần nào cho thấy sự đầu tư của nam diễn viên đối với vai diễn Heinrey, đồng thời hé lộ sự ăn ý giữa các diễn viên trong quá trình thực hiện The Remarried Empress. Đặc biệt, lời nhận xét dành cho Joo Ji Hoon cũng cho thấy sự trân trọng của Lee Jong Suk đối với kinh nghiệm và thái độ làm nghề của đàn anh.