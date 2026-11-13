Lee Jong Suk tiết lộ bị đạo diễn yêu cầu cởi đồ trên phim trường

Theo MyDaily, ngày 12/11, kênh YouTube MMTG (Civilization Express) đã đăng tải tập mới với sự tham gia của dàn diễn viên bộ phim The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn), trong đó có Lee Jong Suk và Ju Ji Hoon.

Tại chương trình, Lee Jong Suk chia sẻ những câu chuyện hậu trường thú vị liên quan đến vai diễn Heinrey, đặc biệt là các phân cảnh nhân vật biến hình.

Lee Jong Suk chia sẻ những câu chuyện hậu trường thú vị liên quan đến vai diễn Heinrey.

Theo nội dung phim, Heinrey có khả năng biến thành chim. Tuy nhiên, mỗi khi trở lại hình dạng con người, nhân vật lại rơi vào tình huống không mặc quần áo.

Khi người dẫn chương trình nhắc đến việc bộ phim có khá nhiều cảnh quay từ phía sau lưng, Lee Jong Suk hài hước chia sẻ: "Đang là chim mà đột nhiên biến thành người thì phải ở trong tình trạng khỏa thân. Đúng là một chuyện đáng tiếc".

Ju Ji Hoon lập tức góp vui khi ví tình huống này giống phong cách xuất hiện của nhân vật trong loạt phim Terminator, khiến không khí chương trình trở nên vui nhộn.

Đáng chú ý, khi được hỏi liệu có cảm thấy áp lực vì nhân vật Heinrey trong nguyên tác sở hữu thân hình hoàn hảo hay không, Lee Jong Suk bất ngờ tiết lộ câu chuyện phía sau những cảnh quay. Nam diễn viên kể rằng trước khi nhận vai, đạo diễn từng trấn an anh không cần chuẩn bị bất cứ điều gì đặc biệt.

"Ban đầu, khi thuyết phục tôi tham gia, đạo diễn nói rằng: 'Thật sự không cần chuẩn bị gì cả'. Nhưng đến lúc đang quay một cảnh, đạo diễn lại đột nhiên bảo: 'Ở đoạn này, tôi muốn cậu cởi đồ một chút'", Lee Jong Suk nhớ lại.

Vai diễn của Lee Jong Suk trong phim.

Yêu cầu bất ngờ khiến nam diễn viên không khỏi lúng túng vì chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc khoe hình thể trước ống kính. Anh hài hước kể rằng có những cảnh máy quay di chuyển từ chân lên phía trên, trong khi bản thân thậm chí chưa kịp tẩy lông chân.

"Tôi còn nghĩ rằng lông chân có vẻ không hợp với Heinrey cho lắm", nam diễn viên chia sẻ.

Chính những tình huống khó đoán này khiến Lee Jong Suk nhận ra bản thân phải luôn chú ý chăm sóc ngoại hình trong suốt quá trình ghi hình, bởi không biết lúc nào đạo diễn sẽ tiếp tục đưa ra yêu cầu tương tự.

Nam diễn viên còn đùa rằng mình đã phải trải qua một phen "tủi nhục" vì những cảnh quay bất ngờ, khiến các khách mời không nhịn được cười.

Những chia sẻ của Lee Jong Suk mang đến góc nhìn thú vị về quá trình hóa thân thành Heinrey, nhân vật vốn nổi tiếng với ngoại hình quyến rũ trong nguyên tác The Remarried Empress.

Những chia sẻ của Lee Jong Suk mang đến góc nhìn thú vị về quá trình hóa thân thành Heinrey.

Đồng thời, câu chuyện cũng cho thấy những tình huống phát sinh trên phim trường mà ngay cả một diễn viên giàu kinh nghiệm như Lee Jong Suk cũng khó có thể lường trước.