Lee Jong Suk tái xuất, đẹp như hoàng tử đời thực

Lee Jong Suk là một trong những nam diễn viên nổi bật của màn ảnh Hàn Quốc, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình đình đám. Bên cạnh khả năng diễn xuất, nam tài tử còn thường xuyên thu hút sự chú ý nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai cùng khí chất lịch lãm mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Mới đây, Lee Jong Suk tham dự sự kiện chụp ảnh của một thương hiệu. Sự xuất hiện của nam diễn viên nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Tại đây, anh tham gia phần chụp ảnh trước truyền thông, ghi lại những khoảnh khắc trong khuôn khổ sự kiện.

Lee Jong Suk xuất hiện lịch lãm tại một sự kiện mới đây. (Ảnh OSEN)

Qua những hình ảnh được ghi lại, Lee Jong Suk tiếp tục cho thấy sức hút của một trong những mỹ nam hàng đầu làng giải trí Hàn Quốc. Nam diễn viên sở hữu vóc dáng cao ráo, đường nét gương mặt hài hòa cùng phong thái tự tin trước ống kính.

Nhiều khán giả nhận xét, với lợi thế chiều cao cùng gương mặt có đường nét thanh tú, Lee Jong Suk thường được khán giả nhận xét phù hợp với hình tượng nam chính bước ra từ truyện tranh hoặc những nhân vật mang phong thái hoàng tử trên màn ảnh. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp Lee Jong Suk duy trì sức hút trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Không chỉ được quan tâm bởi diện mạo, Lee Jong Suk còn xây dựng vị trí vững chắc trong lĩnh vực diễn xuất. Anh từng ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình nổi tiếng như School 2013, I Can Hear Your Voice, Pinocchio, W, While You Were Sleeping... Những vai diễn với màu sắc khác nhau giúp nam diễn viên chứng minh khả năng biến hóa, đồng thời tạo dựng lượng người hâm mộ đông đảo tại Hàn Quốc cũng như nhiều quốc gia châu Á.

Lee Jong Suk ghi điểm với diện mạo như nam thần bước ra từ truyện cổ tích.

Ở tuổi 37, Lee Jong Suk vẫn duy trì sức hút nhờ ngoại hình trẻ trung và phong thái lịch lãm. Hình ảnh nam diễn viên xuất hiện tại sự kiện lần này một lần nữa gợi nhắc đến biệt danh hoàng tử đời thực mà người hâm mộ dành cho anh. Với sự kết hợp giữa diện mạo nổi bật và sự nghiệp diễn xuất đáng chú ý, Lee Jong Suk tiếp tục là một trong những gương mặt được công chúng quan tâm của làng giải trí Hàn Quốc.