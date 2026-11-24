Ngày 24/11, tạp chí thời trang Singles chính thức công bố ba phiên bản bìa kỹ thuật số số tháng 12 với sự xuất hiện của nam diễn viên Lee Jong Suk. Trong bộ ảnh lần này, mỹ nam xứ Hàn gây ấn tượng với phong thái thanh lịch, khí chất sang trọng. Đặc biệt, làn da trắng cùng cơ bắp săn chắc của nam diễn viên trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Làn da trắng cùng cơ bắp săn chắc của nam diễn viên trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Gần đây, Lee Jong Suk có màn chuyển mình trong diễn xuất khi đảm nhận vai Hoàng tử Heinrey của Tây Vương quốc trong bộ phim The Remarried Empress (Hoàng Hậu Tái Hôn), một dự án gốc của Disney+.

Trong nguyên tác, Heinrey là nhân vật sở hữu ngoại hình nổi bật, phong thái ung dung cùng nét quyến rũ có phần tinh nghịch. Chính vì thế, cách Lee Jong Suk tái hiện nhân vật bằng màu sắc diễn xuất riêng đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả.

Trong phim, Lee Jong Suk cùng Shin Min Ah, Ju Ji Hoon và Lee Se Young tạo nên những mối quan hệ đan xen, đóng vai trò trung tâm trong việc dẫn dắt câu chuyện. Ẩn sau vẻ ngoài ung dung, có phần tinh quái, Heinrey là người mang trong mình nhiều bí mật. Tình cảm chân thành mà anh dành cho Navier mang đến cho tác phẩm cả sự kịch tính lẫn những khoảnh khắc lãng mạn.

Những hình ảnh khác trong bộ ảnh của Lee Jong Suk.

Đặc biệt, nhân vật của Lee Jong Suk không chỉ xuất hiện dưới hình dáng con người mà còn có khả năng biến thành một chú chim mang tên Queen. Đây được xem là một trong những điểm nhấn thú vị của bộ phim.

Trong cuộc phỏng vấn đi kèm bộ ảnh, Lee Jong Suk đã có những chia sẻ chân thành về quá trình xây dựng nhân vật, từ ấn tượng đầu tiên khi tiếp cận vai diễn cho đến việc hoàn thiện tính cách và từng cử chỉ của Heinrey.

Để thể hiện phong thái quý tộc cùng những chuyển động thanh lịch của nhân vật, nam diễn viên đã trực tiếp học cưỡi ngựa và khiêu vũ điệu waltz. Đáng chú ý, những chuyển động của chú chim Queen trong phim cũng được xây dựng dựa trên cử chỉ thực tế của Lee Jong Suk.

Dự án lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu lần thứ ba Lee Jong Suk hợp tác với đạo diễn Jo Soo Won, người từng đồng hành cùng anh trong hai bộ phim đình đám I Hear Your Voice (Đôi Tai Ngoại Cảm) và Pinocchio.

Với sự tin tưởng được vun đắp qua nhiều năm, cả hai tiếp tục mang đến một nhân vật có màu sắc khác biệt so với những lần hợp tác trước đó.

Để thể hiện phong thái quý tộc cùng những chuyển động thanh lịch của nhân vật, nam diễn viên đã trực tiếp học cưỡi ngựa và khiêu vũ điệu waltz.

Bên cạnh những câu chuyện hậu trường, Lee Jong Suk cũng cởi mở chia sẻ về sự ăn ý với các bạn diễn, những thay đổi trong cách tiếp cận diễn xuất, tiêu chí lựa chọn tác phẩm cũng như sở thích đời thường giản dị, đối lập với hình ảnh vị hoàng tử hào nhoáng trên màn ảnh.