Lee Jong Suk gây bất ngờ với diện mạo khác lạ

Theo MyDaily, ngày 23/10, Lee Jong Suk tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới của một thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ. Sự xuất hiện của nam diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông nhờ vẻ ngoài lịch lãm và phong thái tự tin.

Tại sự kiện, Lee Jong Suk lựa chọn bộ vest màu xanh navy thanh lịch, kết hợp kiểu tóc được chải chuốt gọn gàng. Nam diễn viên tạo điểm nhấn bằng chiếc đồng hồ đeo tay, hoàn thiện tổng thể sang trọng nhưng không quá cầu kỳ.

Lee Jong Suk lựa chọn bộ vest màu xanh navy thanh lịch, diện mạo khác xa với khoảnh khắc bên bờ biển được anh chia sẻ trước đó.

Đáng chú ý, gương mặt của Lee Jong Suk được nhận xét thon gọn hơn so với những hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cách đây khoảng một tháng. Đường viền hàm rõ nét cùng những đường nét gương mặt sắc sảo giúp tài tử lấy lại hình ảnh quen thuộc trong mắt công chúng.

Trước đó, vào tháng 9, Lee Jong Suk từng đăng tải loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc thư giãn bên bờ biển lên trang cá nhân. Trong những bức ảnh này, nam diễn viên xuất hiện với diện mạo có phần đầy đặn hơn so với hình ảnh thường thấy. Một số cư dân mạng đã để lại bình luận cho rằng anh dường như tăng cân.

Những ý kiến xoay quanh ngoại hình của Lee Jong Suk tiếp tục nhận được sự chú ý khi phần bình luận bên dưới bài đăng sau đó bị đóng. Tuy nhiên, nam diễn viên không đưa ra lời giải thích cụ thể về sự thay đổi ngoại hình cũng như việc đóng bình luận.

Chính vì vậy, lần xuất hiện mới nhất của Lee Jong Suk tại sự kiện ngày 23/10 khiến nhiều người bất ngờ.

Chỉ sau khoảng một tháng, gương mặt nam diễn viên trông thon gọn hơn rõ rệt qua những hình ảnh được truyền thông ghi lại. Dẫu vậy, hiện chưa có thông tin xác nhận Lee Jong Suk đã thay đổi cân nặng hay áp dụng phương pháp điều chỉnh vóc dáng nào.

Bên cạnh diện mạo, phong thái của tài tử cũng trở thành điểm nhấn. Trước ống kính truyền thông, Lee Jong Suk thoải mái tạo dáng, liên tục nở nụ cười nhẹ nhàng. Đặc biệt, nam diễn viên còn thực hiện động tác đưa hai tay lên má đầy đáng yêu, tạo nên sự tương phản thú vị với hình ảnh lịch lãm trong bộ vest.

Sở hữu chiều cao nổi bật cùng vóc dáng phù hợp với trang phục may đo, Lee Jong Suk tiếp tục thể hiện sức hút khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang và thương hiệu.

Lee Jong Suk tiếp tục thể hiện sức hút khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang và thương hiệu.

Từ những bức ảnh đời thường bên bờ biển đến hình ảnh chỉn chu tại sự kiện mới nhất, sự khác biệt trong diện mạo của Lee Jong Suk một lần nữa trở thành chủ đề được quan tâm.

Dù từng nhận về những bình luận trái chiều liên quan đến ngoại hình, nam diễn viên vẫn giữ phong thái tự tin trước công chúng. Màn xuất hiện lần này cũng cho thấy sức hút của Lee Jong Suk sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí Hàn Quốc.