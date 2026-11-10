Lee Jong Suk gây bất ngờ khi cởi áo khoe cơ bắp

Theo MyDaily, mới đây, Lee Jong Suk đã đăng tải hình ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân, kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Heinrey", cũng là tên nhân vật mà anh đảm nhận trong dự án truyền hình The Remarried Empress.

Lee Jong Suk đã đăng tải hình ảnh mới trên trang mạng xã hội cá nhân kèm dòng chú thích ngắn gọn.

Đáng chú ý, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc nam diễn viên cởi trần khi thực hiện một cảnh quay trong phòng tắm. Trong hình, Lee Jong Suk đứng quay lưng về phía ống kính, để lộ phần lưng rộng, cơ bắp săn chắc cùng vóc dáng cân đối. Đặc biệt, thân hình chữ V với phần vai rộng và vòng eo thon gọn của nam tài tử nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

So với hình ảnh thanh lịch, có phần thư sinh thường thấy trong nhiều bộ phim trước đây, Lee Jong Suk lần này mang đến diện mạo mạnh mẽ và nam tính hơn.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, hình ảnh hậu trường còn hé lộ một chi tiết đáng chú ý liên quan đến nhân vật Heinrey. Cụ thể, trên lưng nam diễn viên xuất hiện những vết sẹo rõ nét. Theo MyDaily, chi tiết này được cho là có liên quan đến những bí mật mà nhân vật Heinrey đang che giấu trong câu chuyện.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, hình ảnh hậu trường còn hé lộ một chi tiết đáng chú ý liên quan đến nhân vật Heinrey.

The Remarried Empress là dự án chuyển thể từ webtoon nổi tiếng cùng tên, xoay quanh cuộc đời và những biến động tình cảm của nữ hoàng Navier.

Trong nguyên tác, Heinrey là hoàng tử của Tây Vương quốc, nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai nhưng cũng thường xuyên vướng vào những lời đồn liên quan đến chuyện tình cảm.

Trước mặt Navier, Heinrey thể hiện sự dịu dàng, quan tâm và đôi khi có phần tinh nghịch. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tưởng chừng vô tư ấy là một nhân vật có nhiều toan tính chính trị, đồng thời che giấu tình cảm chân thành dành cho nữ hoàng. Chính sự đối lập giữa vẻ ngoài hào hoa và nội tâm phức tạp khiến Heinrey trở thành một trong những nhân vật đáng chú ý của tác phẩm.

Việc Lee Jong Suk đảm nhận vai diễn này vì thế nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi nam diễn viên phải thể hiện cả nét quyến rũ, sự tinh ranh lẫn chiều sâu tâm lý của nhân vật.

Sinh năm 1989, Lee Jong Suk bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2010 thông qua bộ phim truyền hình Prosecutor Princess của SBS.

Lee Jong Suk bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2010.

Anh từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi tiếng như High Kick! Revenge of the Short Legged, School 2013, I Can Hear Your Voice, cùng các phim điện ảnh The Face Reader, Hot Young Bloods và V.I.P.

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, đời tư của Lee Jong Suk cũng từng nhận được sự quan tâm lớn. Tháng 7/2026, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên và ca sĩ IU đã chia tay sau khoảng 4 năm công khai hẹn hò.

Hiện tại, Lee Jong Suk đang tập trung cho dự án The Remarried Empress. Những hình ảnh hậu trường mới nhất không chỉ cho thấy sự đầu tư về ngoại hình mà còn góp phần khơi gợi tò mò về nhân vật Heinrey khi bộ phim chính thức ra mắt khán giả.