Lee Jong Suk đau đầu vì chuyện giữ dáng

Lee Jong Suk là nam diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hàn Quốc, được yêu mến qua nhiều bộ phim như Đôi tai ngoại cảm, Pinocchio, W – Hai thế giới và Khi nàng say giấc. Bên cạnh khả năng diễn xuất, nam diễn viên còn gây ấn tượng với ngoại hình điển trai, vóc dáng cao ráo và phong cách thanh lịch.

Mới đây, Lee Jong Suk thu hút sự chú ý khi tiết lộ tình trạng cơ thể trong chương trình giải trí trên YouTube. Cụ thể, trong tập phát sóng của một chương trình, nam diễn viên đã có những chia sẻ thú vị về thói quen ăn uống cũng như việc duy trì vóc dáng.

Lee Jong Suk chia sẻ về thói quen ăn uống cũng như việc duy trì vóc dáng.

Trong cuộc trò chuyện với MC Jang Do Yeon, Lee Jong Suk cho biết bản thân có thói quen ăn món tráng miệng sau mỗi bữa ăn. Nam diễn viên thừa nhận không hẳn là người quá yêu thích đồ ngọt nhưng lại có cảm giác nhất định phải ăn thêm món tráng miệng sau khi dùng bữa. Thói quen này khiến anh đôi khi cảm thấy như thể mình bị ám ảnh bởi việc kết thúc bữa ăn bằng một món ăn khác.

Nghe chia sẻ của khách mời, Jang Do Yeon nhận xét Lee Jong Suk dường như phải duy trì chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt để giữ gìn ngoại hình. Nữ MC còn hài hước cho rằng nam diễn viên luôn ở trong trạng thái cần phải chăm chút diện mạo, bởi anh thường xuyên xuất hiện với hình ảnh chỉn chu trước công chúng.

Tuy nhiên, Lee Jong Suk bất ngờ tiết lộ bản thân đang gặp một vấn đề liên quan đến vóc dáng. Nam diễn viên cho biết cách đây không lâu, anh đã đo chỉ số cơ thể InBody sau một thời gian dài không kiểm tra và phát hiện tỷ lệ mỡ cơ thể cao hơn nhiều so với dự kiến. Điều này khiến anh không khỏi bất ngờ và có phần lo lắng.

"Tôi vừa đo InBody sau một thời gian rất dài và tỷ lệ mỡ cơ thể cao quá. Vì vậy, hiện tại tôi đang ở giai đoạn trái mùa. Bản thân tôi cũng không biết phải làm thế nào", Lee Jong Suk chia sẻ.

Câu trả lời chân thật của nam diễn viên khiến cuộc trò chuyện trở nên thú vị hơn, bởi anh vốn được khán giả nhớ đến với vóc dáng mảnh mai và diện mạo luôn được chăm chút.

Đáng chú ý, Lee Jong Suk còn tiết lộ một trong những lý do khiến anh băn khoăn khi tập luyện thể hình. Theo nam diễn viên, mỗi khi có ý định tập luyện để tăng cơ, anh lại nhận được những phản hồi không mấy tích cực từ người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng anh phù hợp với vóc dáng thon gọn hơn và thường nói rằng: "Bạn trông đẹp hơn khi giữ dáng mảnh mai".

Chính những ý kiến này khiến Lee Jong Suk phần nào khó xử trong việc lựa chọn hướng quản lý hình thể. Nếu tập luyện để tăng cơ, anh có thể không còn giữ được vóc dáng vốn quen thuộc trong mắt người hâm mộ. Trong khi đó, việc duy trì thân hình mảnh mai cũng không đồng nghĩa với việc các chỉ số cơ thể luôn ở mức như mong muốn.

Lee Jong Suk hài hước tiết lộ tình trạng đáng lo ngại về chỉ số cơ thể.

Chia sẻ của Lee Jong Suk nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi hình ảnh có phần khác biệt so với vẻ ngoài hoàn hảo thường thấy của một ngôi sao hàng đầu. Thay vì chỉ nói về bí quyết giữ dáng, nam diễn viên thoải mái bộc lộ những băn khoăn rất đời thường, từ thói quen ăn uống đến áp lực lựa chọn phương pháp tập luyện phù hợp.

Qua câu chuyện này, Lee Jong Suk cũng cho thấy việc duy trì ngoại hình không phải lúc nào cũng đơn giản, ngay cả với những nghệ sĩ thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Đặc biệt, mong muốn giữ được hình ảnh quen thuộc trong mắt khán giả đôi khi cũng trở thành một yếu tố khiến nam diễn viên phải cân nhắc khi chăm sóc bản thân.